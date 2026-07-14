للحكومي والخاص.. موعد إجازة 23 يوليو بعد قرار رئيس الوزراء

تصدرت إجازة 23 يوليو محركات البحث بعد تحديد موعدها رسمياً بقرار من مجلس الوزراء للقطاع الحكومي، حيث تعد إجازة 23 يوليو هي اول إجازة رسمية مقبلة في يوليو الجاري ويليها إجازة المولد النبوي الشريف.

رئيس الوزراء يعلن إجازة23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ثورة 23 يوليو، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت .

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأكد القرار أن الإجازة تشمل العاملين في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات حال وجودها، وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة.



ويأتي القرار في إطار منح العاملين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، مع الحفاظ على انتظام سير أعمال الامتحانات وعدم تأثر الجداول المقررة.



3 أيام إجازة 23 يوليو



الخميس 23 يوليو إجازة رسمية (بديلة ليوم الثلاثاء) الجمعة 24 يوليو عطلة أسبوعية رسمية السبت 25 يوليو عطلة أسبوعية (لأصحاب نظام الـ 5 أيام عمل)

إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص

يترقب العاملون بالقطاع الخاص إعلان رسمي من وزير العمل بشأن إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص، والتي من المتوقع أن تكون مماثلة للقطاع الحكومي، ووترحيلها إلى الخميس، حتى يتمكن القطاع الخاص من الحصول على يومين إجازة وهما الخميس والجمعة.

الإجازات الرسمية المتبقية في2026

1. يوليو الجاري (ذكرى ثورة يوليو):

وينتظر الموظفون إجازة ثورة 23 يوليو، والتي توافق يوم الثلاثاء، وتم ترحيلها بقرار رسمي ليكون يوم الخميس 23 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

2. سبتمبر المقبل (المولد النبوي الشريف):

ويأتي المولد النبوي الشريف فلكياً يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ومن المنتظر ترحيل الإجازة ليتم تطبيقها يوم الخميس 3 سبتمبر، مما يمنح الموظفين فرصة للسفر والاستجمام لـ 3 أيام متصلة.

3. أكتوبر القادم (عيد القوات المسلحة):

وتُختتم الإجازات الرسمية السنوية بذكرى نصر 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، الذي يوافق يوم الثلاثاء وسيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر لتكون آخر الإجازات الرسمية المجدولة لهذا العام.