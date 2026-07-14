قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة من البحرين عن دول الخليج| صور
ترامب: تراجعت عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز مقابل استثمارات
الحكومة تعلن الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن مواقفها في الشرق الأوسط وتدعو إلى الحوار
مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.. والقنوات المجانية الناقلة
المفتي: أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه بالفتوى المكتوبة يعكس رسالتنا الوسطية
يلامس الـ 51 .. الدولار ينهي تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع أمام الجنيه
تركي آل الشيخ يحسم الجدل: لا صحة لانضمام محمد الخريجي إلى شركة الكرة الجديدة بالزمالك
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين إلى قطر والبحرين
العالم على مشارف أزمة طاقة .. ماذا ينتظر مضيق هرمز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة من البحرين عن دول الخليج| صور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير أخبار البلد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة إلى العاصمة البحرينية المنامة، قادما من الدوحة التقى خلالها بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد الرئيس السيسي فور وصوله على تضامن القاهرة الكامل مع المنامة، مشدداً على أن أمن واستقرار البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول العربية يمثل امتداداً حيوياً للأمن القومي المصري. 

إدانة مصر القاطعة للاعتداءات غير المبررة التي استهدفت الأراضي البحرينية مؤخراً

كما أعرب الرئيس السيسي عن إدانة مصر القاطعة للاعتداءات غير المبررة التي استهدفت الأراضي البحرينية مؤخراً، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد السلم الإقليمي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز العمل المشترك وتبني الوسائل السلمية لتسوية الأزمات الحالية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط، مشيداً بالحكمة التي تنتهجها القيادة البحرينية في التعامل مع التحديات الراهنة.

فيما ثمن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الموقف المصري الداعم والراسخ لأمن منطقة الخليج، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين المنامة والقاهرة لمواجهة التحديات المشتركة واستعادة الاستقرار الإقليمي.

السيسي زيارة المنامة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يحذر الشباب: لا قبول للعمل الصالح إلا بطاعة الوالدين

أذكار المساء

أذكار المساء والتحصين من كل مكروه.. كلمات نبوية تزيل عنك هم الدنيا وتمنع كل مكروه

وزارة الأوقاف

تجديد تكليف الدكتور عيد علي خليفة مديرًا عامًّا للدعوة بمديرية أوقاف أسيوط

بالصور

موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد