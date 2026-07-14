الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة من البحرين عن دول الخليج| صور

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة إلى العاصمة البحرينية المنامة، قادما من الدوحة التقى خلالها بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد الرئيس السيسي فور وصوله على تضامن القاهرة الكامل مع المنامة، مشدداً على أن أمن واستقرار البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول العربية يمثل امتداداً حيوياً للأمن القومي المصري.

إدانة مصر القاطعة للاعتداءات غير المبررة التي استهدفت الأراضي البحرينية مؤخراً

كما أعرب الرئيس السيسي عن إدانة مصر القاطعة للاعتداءات غير المبررة التي استهدفت الأراضي البحرينية مؤخراً، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد السلم الإقليمي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز العمل المشترك وتبني الوسائل السلمية لتسوية الأزمات الحالية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط، مشيداً بالحكمة التي تنتهجها القيادة البحرينية في التعامل مع التحديات الراهنة.

فيما ثمن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الموقف المصري الداعم والراسخ لأمن منطقة الخليج، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين المنامة والقاهرة لمواجهة التحديات المشتركة واستعادة الاستقرار الإقليمي.