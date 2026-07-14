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موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026
رشا عوني

أيام قليلة وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يوليو2026 بالزيادة الجديدة، حيث يبدأ تطبيق زيادة المرتبات2026 رسمياً في يوليو الجاري بعد قرار رسمي من مجلس الوزراء واستعدادات مكثفة من وزارة المالية لـ رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادات الجديدة.

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة

أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يوليو 2029 بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة فى 20 يوليو الحالى، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف ربط الزيادة فى الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

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وسيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2026 يوم 20 من الشهر ذاته، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، موضحا أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، أخذًا في الاعتبار استهداف ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

5.5 مليون موظف

ويستفيد من صرف المرتبات بالزيادات الجديدة نحو 5.5 مليون موظف يعملون بمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، حيث أكدت الوزارة أن صرف الرواتب سيتم وفق المواعيد المعلنة، مع إتاحة المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلي طوال اليوم، بما يتيح للعاملين صرف مرتباتهم في الوقت المناسب دون الحاجة إلى التزاحم.

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تفاصيل الزيادات والحوافز


وأكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2026، وكشفت الوزارة أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8آلاف جنيه، مشيرًة إلى إقرار 12%من الأجر الوظيفى علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15%من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين بـ 750جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.5مليار جنيه.

موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور 2026

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

كيف تحسب زيادة المرتبات؟

تختلف قيمة الزيادة من موظف لآخر وفقًا لطبيعة جهة العمل والأجر الأساسي أو الوظيفي، إلا أن القانون منح جميع العاملين مزايا مالية جديدة، تشمل:

علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة ثابتة في الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

وبذلك يحصل الموظف على قيمة العلاوة المستحقة وفقًا لوضعه الوظيفي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وهو ما يرفع إجمالي دخله الشهري اعتبارًا من يوليو .

زيادة المرتبات2026


الدرجة الوظيفية    قبل الزيادة    بعد الزيادة


الدرجة الممتازة    13,200 جنيه    14,900 جنيه
الدرجة العالية    11,200 جنيه    12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها    10,300 جنيه    11,400 جنيه
الدرجة الأولى    9,200 جنيه    10,800 جنيه
الدرجة الثانية    8,200 جنيه    9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية    8,700 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة الرابعة    8,200 جنيه    9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة    8,100 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة    7,000 جنيه    8,100 جنيه

موعد زيادة المرتبات زيادة المرتبات مرتبات شهر يوليو مرتبات يوليو رفع الحد الادنى للاجور

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موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

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زيادة المرتبات 2026
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