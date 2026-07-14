محافظ الوادي الجديد تتابع تشغيل خدمة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الفرافرة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستشفى الفرافرة المركزي؛ لمتابعة انتظام العمل بالمستشفي والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، يرافقها الأستاذ الأستاذ سلامة علي رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث تابعت سير العمل بالأقسام المختلفة وانتظام خدمة الأشعة المقطعية بعد دعم المستشفى بأحدث جهاز أشعة مقطعية ( مقطع canon 16 )، موجهةً بسرعة توفير الكوادر الطبية اللازمة بتخصصات فني أشعة وكتابة تقارير؛ لإتاحة خدمة متكاملة و تخفيف المعاناة عن المرضى، وإعداد مقايسة لتركيب كاميرات مراقبة بالمستشفى.