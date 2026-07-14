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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح
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شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا مفاجئًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليقترب من مستوى 51 جنيهًا في عدد من البنوك، بالتزامن مع تحديثات جديدة لأسعار الصرف، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين لحركة العملة الأمريكية.

الدولار يسجل أعلى سعر في البنوك

سجل بنك QNB الأهلي أعلى سعر للدولار خلال تعاملات اليوم، عند 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع، ليقترب الدولار من حاجز 51 جنيهًا.

وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك كالتالي:

- QNB الأهلي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس: 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية: 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع.

- بنك مصر: 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

- HSBC: 50.652 جنيه للشراء، و50.748 جنيه للبيع.

- كريدي أجريكول: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

- بنك البركة: 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار عند 50.163 جنيهًا للشراء و50.302 جنيهًا للبيع.

كما جاءت أقل الأسعار في:

- بنك الكويت الوطني NBK: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع.

- البنك العقاري المصري العربي: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

- المصرف العربي الدولي: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

متابعة مستمرة لتحركات سعر الصرف

وتشهد أسعار الدولار في البنوك تحديثًا مستمرًا على مدار اليوم وفقًا لآليات العرض والطلب، ما يؤدي إلى اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، بينما يترقب المتعاملون تطورات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التحركات التي شهدتها العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا مفاجئًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الدولار يسجل أعلى سعر في البنوك أسعار الدولار الدولار

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