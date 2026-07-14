إصابة فنانة أمريكية شهيرة بورم فى المخ ومطالبات بالتبرع لعلاجها

أعلنت فرقة الروك الأمريكية L7 إصابة عازفة الباص جيتار جينيفر فينش بورم في المخ، في تطور صحي دفعها إلى الانسحاب من الجولة الفنية المقبلة، من أجل التركيز بشكل كامل على العلاج واستكمال مرحلة التعافي، بعد تعرضها لمضاعفات استدعت رعاية طبية مكثفة.

تفاصيل إصابة جينيفر فينش

وكشفت الفرقة تفاصيل الحالة الصحية لجينيفر في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن العازفة خضعت خلال الفترة الماضية لعدة عمليات جراحية، إلا أن حالتها تطلبت استمرار المتابعة الطبية المكثفة، إلى جانب الخضوع لبرامج تأهيل وعلاج داخل المنزل، وهو ما جعل الأطباء يوصون بإيقاف جميع التزاماتها الفنية في الوقت الحالي.

وأكدت الفرقة أن صحة جينيفر تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن قرار غيابها عن الجولة لم يكن سهلا، لكنه جاء استجابة للنصائح الطبية التي شددت على ضرورة حصولها على فترة كافية من الراحة، بما يضمن أفضل فرص التعافي والعودة إلى حياتها الطبيعية.

ورغم ابتعادها عن المسرح، أوضحت عضوات الفرقة أن جينيفر كانت صاحبة القرار في استمرار الجولة وعدم إلغائها، إذ طلبت منهن مواصلة تقديم الحفلات والالتزام بالمواعيد المعلنة، تقديرا للجمهور الذي ينتظر عروض الفرقة، وحرصا على عدم خذلان محبيها في مختلف المدن.

مطالبات بالتبرع لعلاج جينيفر فينش

وفي لفتة إنسانية، أعلنت فرقة L7، بالتعاون مع أسرة جينيفر وأصدقائها المقربين، إطلاق حملة تبرعات عبر منصة GoFundMe، بهدف المساهمة في تغطية تكاليف العلاج والرعاية المنزلية وبرامج التأهيل، إلى جانب المساعدة في مواجهة بعض الالتزامات القانونية والمشروعات الإبداعية التي توقفت بسبب ظروفها الصحية.

ولاقت الحملة استجابة واسعة خلال وقت قصير، حيث نجحت في جمع أكثر من 197 ألف دولار من أصل 350 ألف دولار تستهدفها، وسط تفاعل كبير من جمهور الفرقة وعدد من الفنانين والموسيقيين، الذين حرصوا على تقديم الدعم والمساندة لجينيفر في هذه المرحلة الصعبة.

واختتمت الفرقة بيانها بالتأكيد على امتنانها لكل رسائل الدعم والتضامن التي تلقتها، معربة عن أملها في أن تستعيد جينيفر صحتها وتعود مجددا إلى جمهورها بمجرد انتهاء رحلة العلاج، مؤكدة أن الجميع ينتظر تلك اللحظة بكل تفاؤل.