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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جينيفر أنيستون تستمتع بعطلتها الصيفية مع جيم كيرتس.. لقطات رومانسية تخطف الأنظار

النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون
النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون
أوركيد سامي

أثارت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون اهتمام جمهورها بعد مشاركتها مجموعة من الصور التي وثقت من خلالها أجواء عطلتها الصيفية، والتي ظهرت خلالها برفقة حبيبها جيم كيرتس، في أحدث ظهور يجمعهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت بطلة مسلسل Friends، البالغة من العمر 57 عامًا، عدة صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كشفت من خلالها عن لحظات مميزة قضتها خلال الإجازة بصحبة كيرتس، إلى جانب عدد من أصدقائهما المقربين، وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب قالت فيه: "Incoming Summer Dumper!".

وتضمنت الصور لقطات عفوية جمعت الثنائي أثناء تنقلهما بعربة غولف وسط أجواء طبيعية هادئة، كما ظهرا برفقة مجموعة من الأصدقاء، من بينهم Amanda Anka، وWill Speck، بالإضافة إلى زميل أنيستون في مسلسل The Morning Show Billy Crudup، وزوجته Naomi Watts.

كما أظهرت الصور جوانب من حياتهما اليومية، حيث ظهر جيم كيرتس وهو يرافق جينيفر أنيستون خلال إحدى الرحلات بالسيارة، بينما وثقت صورة أخرى لحظة احتضانه لكلبها "كلايد" داخل صالة الألعاب الرياضية المنزلية، في مشهد عكس الألفة والانسجام بينه وبين تفاصيل حياتها الخاصة.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من متابعي النجمة الأمريكية، كما تفاعل معه عدد من المشاهير، إذ علقت Sandra Bullock بعبارة: "كل مشهد... مثالي"، مرفقة تعليقها برمز القلب، فيما اكتفى جيم كيرتس بالتعبير عن دعمه للمنشور من خلال وضع رمز قلب.

ويأتي هذا الظهور بعد تداول العديد من التقارير خلال الفترة الماضية حول تطور العلاقة بين جينيفر أنيستون وجيم كيرتس، حيث يواصل الثنائي مشاركة بعض اللحظات الخاصة مع الجمهور، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدر كبير من الخصوصية بعيدًا عن الأضواء.


https://www.instagram.com/p/DaROPyNEbkJ/?img_index=2&igsh=bHl4bDIwaXZxMXAx

النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون اخبار الفن نجوم الفن

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