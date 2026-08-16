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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: اختيار الأنسولين المستورد شخصي والمثيل المحلي متاح بنفس المادة الفعالة

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة
محمود محسن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تصريحات وزير الصحة بشأن الأنسولين أوضحت أن اختيار المريض للدواء المستورد يُعد اختيارًا شخصيًا، بشرط توافر المثيل المحلي.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الدولة توفر العلاج للمريض من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة في حال توافر المثيل المحلي، مشيرًا إلى أن الدواء المحلي يحتوي على المادة الفعالة نفسها وبعدد الجرعات ذاته، ويُعد مثيلًا للدواء المستورد.

وتابع  المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه في حال عدم توافر المثيل المحلي، يتعين على الدولة توفير الدواء المستورد للمريض، لضمان حصوله على العلاج اللازم.

احتياجات المرضى

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه من المتوقع وصول إجمالي الكميات إلى نحو 705 آلاف عبوة خلال شهر سبتمبر، بما يسهم في دعم توافر الدواء وتلبية احتياجات المرضى.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة الأنسولين المريض

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