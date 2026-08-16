قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل المرأة غير المحجبة قد تكون أفضل من المحجبة؟.. هشام ربيع: احذروا مداخل الشيطان
التعامل الفوري مع مخربي "الممتلكات المدرسية" وتحميل الطالب وولي أمره مسؤولية الإصلاح
تسليم الكتب بالمدارس في أول يوم دراسة..ومنع الكتابة على الجدران وإتلاف التخت
بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟
أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الأحد 16-8-2026
تدريس الثقافة المالية كنشاط في 2 بكالوريا..وحصص الدين بمقدمة جدول اليوم الدراسي
مرموش بديلا.. تشكيل قمة أرسنال ومانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية
وزير التعليم: إعلان مناهج 2 بكالوريا خلال أيام و قريبا قرارات وزارية لتنظيم آلياتها
وزير التعليم يعلن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة من 45٪ لـ13٪
شروط وطريقة ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية| تفاصيل
مش أكتر من 50|قرار عاجل بشأن كثافات الطلاب بالفصول خلال العام الدراسي الجديد
إقبال متزايد من الوفود السياحية على المناطق الأثرية ببني حسن وتل العمارنة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام عبد الغفار: مصر انتقلت من علاج المرض إلى إدارة الصحة.. وفيروس سي أكبر دليل

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة أحدثت تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة انتقلت من مفهوم إدارة منظومة العلاج إلى مفهوم أوسع يتمثل في إدارة منظومة الصحة.

إدارة منظومة الصحة

وأوضح عبدالغفار، خلال لقاء مع القناة الأولى المصرية، أن إدارة منظومة الصحة تعني التركيز على الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر والعلاج، بما يسهم في الحد من مضاعفات الأمراض وآثارها السلبية على صحة المواطنين.

القيمة الأساسية للمبادرات الرئاسية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن هذه الفلسفة الجديدة تمثل القيمة الأساسية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصحة العامة، لافتًا إلى أن الدولة لم تعد تنتظر وصول المرض إلى مراحل متقدمة للتعامل معه، وإنما أصبحت تستهدف اكتشافه في مراحله الأولى والتدخل السريع لعلاجه.


فيروس سي.. نموذج للتحول في المنظومة الصحية
 

واستعرض عبدالغفار تجربة الدولة المصرية في مواجهة فيروس سي، باعتبارها أحد أبرز النماذج التي تعكس نجاح هذا التحول، موضحًا أن مصر كانت قبل عام 2014 من الدول ذات المعدلات المرتفعة عالميًا في الإصابة بالفيروس، وهو ما جعل مواجهته أحد الملفات الصحية ذات الأولوية.

إطلاق مبادرة 100 مليون صحة

وأضاف أن إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» شكّل نقطة تحول رئيسية في التعامل مع فيروس سي، من خلال تنفيذ عمليات مسح واسعة النطاق للكشف عن المصابين، وتوفير العلاج لهم، إلى جانب التوسع في برامج الوقاية والمتابعة.


وأكد أن المبادرة لم تقتصر على علاج الحالات التي تم اكتشاف إصابتها، وإنما اعتمدت على الوصول إلى المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن المرض، بما ساهم في خفض معدلات الإصابة بصورة كبيرة.

 وقد سبق أن أعلنت وزارة الصحة أن المسح الذي نفذته مبادرة «100 مليون صحة» شمل عشرات الملايين من المواطنين، مع توفير العلاج المجاني للمصابين.


من أعلى معدلات الإصابة إلى الإشادة الدولية
 

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي حققت تحولًا استثنائيًا خلال فترة زمنية قصيرة، قائلًا إن مصر انتقلت خلال أقل من عشر سنوات من الدولة التي كانت تعاني من معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس إلى الحصول على المستوى الذهبي «Golden Tier» من منظمة الصحة العالمية في مسار القضاء على فيروس سي.


وشدد عبدالغفار على أن ما تحقق في ملف فيروس سي يعكس أهمية الانتقال من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى تبني مفهوم متكامل يقوم على الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج، وهو النهج الذي أصبحت تعتمد عليه المبادرات الرئاسية في التعامل مع عدد كبير من الملفات الصحية.


وأكد أن تجربة «100 مليون صحة» أصبحت نموذجًا بارزًا للتحول في إدارة الصحة العامة، بعدما أثبتت أن الكشف المبكر والوصول إلى المواطنين وتوفير العلاج في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى تغيير جذري في خريطة الأمراض داخل المجتمع.

حسام عبدالغفار الصحة وزارة الصحة المبادرات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

ياسر إبراهيم

3 سنين من المعاناة.. مجدي طلبة يكشف سبب تمسك الأهلي بـ ياسر إبراهيم

الاهلي

مفاجأة بشأن عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة بعد الإقبال الكبير

منتخب ناشئات السلة

منتخب ناشئات السلة يحصد برونزية الأفروباسكت بعد الفوز على كوت ديفوار

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد