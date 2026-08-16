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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

292 ألف متدرب .. الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والمهني للأئمة والواعظات

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف
محمد شحتة

شهدت منظومة التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف منذ عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠٢٦م، تطورًا نوعيًّا وتوسعًا في مجالات التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ ٣٣٧٦ دورة تدريبية وتأهيلية، استفاد منها ٢٩٣٬٢٩٤ متدربًا، بما أسهم في تنمية المعارف والمهارات والارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والمهني للأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة، إلى جانب مختلف الفئات المستهدفة.

وتنوعت البرامج التدريبية لتشمل التأهيل العلمي والشرعي والثقافي واللغوي، وتنمية المهارات الإدارية والتقنية والإعلامية، وبرامج بناء القدرات والتوعية المجتمعية، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية نوعية بالتعاون مع عدد من جهات الدولة المتخصصة، من بينها: وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والأكاديمية العسكرية.

دورات وبرامج مشتركة للأئمة 

وامتدت منظومة التدريب إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال تنظيم دورات وبرامج مشتركة للأئمة والواعظات من ٤ دول شقيقة، إلى جانب تنظيم دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين والإذاعيين من ٣٠ دولة شقيقة؛ بما عزز تبادل الخبرات، وتوسيع مجالات التعاون في الدعوة والتأهيل العلمي والإعلام الديني.

كما شملت جهود التدريب تأهيل معلمي التربية الدينية الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال برامج تدريبية نُفذت بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وزارة الأوقاف أئمة الأوقاف إنجازات وزارة الأوقاف التدريب والتأهيل الجمهورية الجديدة

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