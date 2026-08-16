احتفالا بالمولد النبوي.. وزير الأوقاف والعلماء يتلون الفاتحة جماعيا بمسجد سيدنا الحسين

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، صباح اليوم، تلاوة جماعية لسورة الفاتحة، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ونخبة من كبار العلماء والمفكرين، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وذلك خلال فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي في نسخته الثامنة.

وجاءت تلاوة سورة الفاتحة في أجواء إيمانية وروحانية، بحضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم، وبمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وينعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي في نسخته الثامنة بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، استمرارًا لرسالته العلمية والفكرية، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي.

ويأتي الملتقى انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري، وحرصها على دعم الحوار بين العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الفكرية والدينية، بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم.

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال ملتقى الفكر الإسلامي الدولي على تقديم خطاب ديني مستنير، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والعلماء والمفكرين، بما يخدم قضايا الوعي الديني والفكري، ويواكب احتياجات المجتمعات المعاصرة.