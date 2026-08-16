أفضل طريقة للتحوط وحفظ قيمة المدخرات على المدى الطويل.. فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن الذهب لا يزال يمثل وسيلة مهمة للتحوط وحفظ قيمة المدخرات على المدى الطويل، لكنه لا يصلح للمضاربة قصيرة الأجل، مشددًا على أهمية تنويع المدخرات بين أكثر من وعاء استثماري.

وأوضح عبد المنعم السيد خلال لقائه مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن الشهادات الاستثمارية والادخارية في البنوك المصرية تعد من الخيارات المناسبة للحصول على عائد دوري، مشيرًا إلى أن العوائد تتراوح حاليًا بين 17.5% و18.5% وفقًا لمدة الشهادة ونوعها.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك تمثل خيارًا آخر أمام المدخرين، موضحًا أن بعض الصناديق حققت خلال العام الماضي عوائد تجاوزت 33% و34%، فيما تخطت عوائد بعض الصناديق 40%.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات، إذ يشتري المستثمر وثائق ترتفع قيمتها أو تنخفض وفق أداء الصندوق، ويمكنه تحقيق عوائد مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، مؤكدًا أن هذه الصناديق قابلة للربح والخسارة، وإن كانت معدلات الانخفاض محدودة في بعض الحالات.

ونصح السيد بتخصيص جزء من المدخرات للذهب، على أن يكون الاستثمار في السبائك أو الجنيهات الذهبية، مع ضرورة الشراء من أماكن موثوقة لتجنب التعرض للغش.

كما أشار إلى أن الاستثمار العقاري يظل أحد الخيارات، لكنه يحتاج إلى رأس مال كبير، ولا يناسب من يبحث عن تحقيق ربح سريع، موضحًا أن العقار يحتاج عادة إلى الاحتفاظ به لعدة سنوات لتحقيق عائد مناسب عند إعادة البيع.



