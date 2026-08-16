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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رايح جاي.. آخر تطورات رحيل إمام عاشور عن الأهلي إلى تركيا

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد سمير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في موقف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن ملف انتقال اللاعب إلى كونيا سبور التركي لم يُغلق بشكل نهائي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن موقف إمام عاشور من الانتقال إلى النادي التركي أصبح «رايح جاي»، في ظل تمسك كونيا سبور بالحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح أن النادي التركي يستعد لزيادة المقابل المالي المعروض على الأهلي، في محاولة جديدة لإقناع إدارة القلعة الحمراء بالموافقة على رحيل اللاعب، خاصة بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأشار شوبير إلى أن كونيا سبور لا يزال يرى إمام عاشور أحد أهم أهدافه لتدعيم خط الوسط، ولذلك يخطط لتقديم عرض مالي جديد قد يساهم في إعادة المفاوضات إلى مسارها مرة أخرى.

إمام عاشور خارج تدريبات الأهلي

وفي الوقت نفسه، كشف شوبير أن إمام عاشور لم يشارك في تدريبات الأهلي حتى الآن، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

ويترقب الأهلي موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الحديث عن مستقبله وإمكانية رحيله إلى الدوري التركي.

وكان كونيا سبور قد أعلن في وقت سابق تعثر مفاوضاته مع الأهلي بشأن إمام عاشور، مؤكدًا امتلاكه خيارات أخرى لتدعيم صفوفه، قبل أن يكشف شوبير عن استمرار النادي التركي في محاولاته لحسم الصفقة.

إمام عاشور كونيا سبور النادي التركي الأهلي

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