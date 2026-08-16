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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد ختام المرحلة الأولى من مبادرة «كود بلا حدود» ويُعلن انطلاق المرحلة الثانية | صور

محافظ بورسعيد يسلم شهادات اجتياز المبادرة والمكافآت المالية للطلاب ويشيد بجهود القائمين عليها
محافظ بورسعيد يسلم شهادات اجتياز المبادرة والمكافآت المالية للطلاب ويشيد بجهود القائمين عليها
محمد الغزاوى

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ختام فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة "كود بلا حدود"، التي نظمها مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد، بمركز "المبدع الصغير" بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم التحول الرقمي وتمكين ذوي الهمم وإتاحة فرص متكافئة لاكتساب مهارات التكنولوجيا والبرمجة، تحت إشراف المهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام و الاستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم و استاذة عبير حسني مدير التربية الخاصة بالتربية والتعليم

وخلال الفعاليات، تابع محافظ بورسعيد نتائج المرحلة الأولى من المبادرة، والتي استهدفت تدريب عدد 20 من الطلاب من الصم وضعاف السمع، والمكفوفين وضعاف البصر، وذوي الهمم على أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة باستخدام لغة Python، من خلال برامج تدريبية أُعدت بما يتناسب مع احتياجات كل فئة

محافظ بورسعيد يسلم شهادات اجتياز المبادرة والمكافآت المالية للطلاب ويشيد بجهود القائمين عليها

وسلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون شهادات اجتياز المرحلة الأولى من المبادرة والمكافآت المالية للطلاب المشاركين، مشيدًا بما حققوه من تقدم وتميز خلال فترة التدريب، ومؤكدًا أن اكتساب المهارات الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو بناء قدراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل

وأشاد المحافظ بمبادرة "كود بلا حدود"، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام محافظة بورسعيد بتوفير برامج تدريبية نوعية لذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم واكتساب مهارات المستقبل، كما أشاد بجهود القائمين على المبادرة من مركز معلومات شبكات المرافق ومديرية التربية والتعليم، وما بذلوه من جهود لإنجاح المرحلة الأولى وتوفير بيئة تدريبية مناسبة للطلاب.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المهارات الرقمية وتمكين ذوي الهمم، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والاستثمار في العنصر البشري.

وفي ختام الفعاليات، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "كود بلا حدود"، مؤكدًا استمرار المحافظة في التوسع في المبادرة وإتاحة المزيد من فرص التدريب والتأهيل في مجالات الحاسب الآلي والبرمجة والتكنولوجيا، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام أبنائنا من ذوي الهمم ويعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية.

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