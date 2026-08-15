وجه بدراسة نمط موحد.. محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالمساحات القانونية للكافتيريات

تفقد محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، شاطئ بورسعيد بنطاق حي غرب، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد الشاطىء، وذلك بحضور لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن شاطئ بورسعيد يمثل المتنفس الطبيعي الأول لأهالي المحافظة وزوارها من مختلف المحافظات، مشددًا على أهمية الحفاظ على مظهره الحضاري والجمالي، والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لرواد الشاطئ.

محافظ بورسعيد يتفقد شاطىء بورسعيد

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بالمساحات القانونية المخصصة للكافتيريات والمحال وفقًا للتراخيص الصادرة لها، مع منع أي تعديات أو إشغالات تتجاوز المساحات المقررة، بما يضمن الحفاظ على المساحات المفتوحة أمام المواطنين، ويسمح لهم بالاستمتاع بالممشى والشاطئ بسهولة وأمان ودون أي عوائق.

وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على أي مظاهر للعشوائية والارتقاء بالواجهة الساحلية، وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بإعداد دراسة متكاملة لتصور موحد لشكل ونمط الكافتيريات على امتداد الشاطئ، بما يحقق التناسق البصري، ويحافظ على الهوية الحضارية لمدينة بورسعيد، ويضمن ظهور الواجهة الساحلية بالشكل اللائق بها.

كما شدد محافظ بورسعيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية وعلى مدار اليوم بحي الغرب وجميع القطاعات الشاطئية، مع استمرار المتابعة الميدانية، للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي بورسعيد وزوارها، وتوفير أفضل سبل الراحة والخدمات لرواد الشاطئ

وأكد المحافظ أن تطوير الشاطئ لا يقتصر على رفع كفاءة الخدمات فقط، وإنما يمتد إلى تحقيق الانضباط والمظهر الحضاري وتوفير مساحات آمنة ومفتوحة للمواطنين، بما يعكس الصورة اللائقة لمدينة بورسعيد وواجهتها الساحلية.