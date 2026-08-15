أصعب لحظات حياته.. ماذا طلب مدرب إنتر ميامي من الجميع بعد وفاة والد ميسي؟

في الوقت الذي اعتاد فيه عشاق كرة القدم رؤية ليونيل ميسي وهو يتجاوز أصعب المدافعين ويصنع الفارق داخل الملعب، وجد النجم الأرجنتيني نفسه هذه المرة أمام تحدي مختلف تمامًا؛ تحدي لا تُحسم نتائجه بالأهداف ولا تُقاس بالدقائق، بل يرتبط بفقدان الأب ورحلة التعايش مع الحزن.

ميسي يواجه أصعب مبارياته خارج المستطيل الأخضر

رحيل خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، في الثامن من أغسطس الجاري عن عمر ناهز 68 عامًا، لم يكن مجرد خبر عابر في عالم الرياضة، بل لحظة إنسانية مؤثرة ألقت بظلالها على قائد إنتر ميامي، الذي اضطر إلى الابتعاد مؤقتا عن الأضواء للعودة إلى مسقط رأسه في مدينة روزاريو الأرجنتينية.

رسالة المدرب: دعوه يعيش حزنه في هدوء

وسط حالة التعاطف الكبيرة التي أحاطت بميسي، خرج غييرمو هويوس، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، برسالة حملت الكثير من الإنسانية، مطالبًا الجميع بمنح اللاعب الخصوصية والمساحة الكافية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأكد هويوس أن الألم الذي يعيشه ميسي لا يمكن أن يختفي بين ليلة وضحاها، مشيرًا إلى أن أفضل ما يمكن تقديمه له في الوقت الحالي هو الصمت والهدوء.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن الناس غالبا ما يسارعون إلى إبداء آرائهم أو طرح الأسئلة، لكن بعض المواقف تحتاج فقط إلى الاحترام والدعم الصامت، مضيفا أن ميسي بحاجة إلى لحظاته الخاصة بعيدًا عن الضغوط والتوقعات.

ميسي الإنسان قبل ميسي اللاعب

ولم يتحدث هويوس عن إنجازات ميسي أو أرقامه القياسية، بل اختار أن يسلط الضوء على جانبه الإنساني.

ووصف مدرب إنتر ميامي نجمه الأرجنتيني بأنه شخص استثنائي ينتمي إلى عائلة رائعة، مؤكدًا أن الكلمات قد تعجز أحيانًا عن وصف قيمته الإنسانية.

وأشار إلى أن النادي يدرك تمامًا حساسية الموقف، ولذلك يحرص على احترام ظروفه الشخصية ومنحه الدعم الكامل خلال هذه الفترة.

العودة إلى الملاعب رغم الألم

بعد مشاركته في مراسم تأبين خاصة لوالده بمدينة روزاريو، عاد ميسي إلى مدينة ميامي والتحق بفريقه من جديد، في خطوة عكست حجم التزامه تجاه النادي وزملائه.

وشارك قائد الفريق في مواجهة كلوب ليون المكسيكي ضمن منافسات كأس الدوريات، لكنه بدأ المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل خلال الشوط الثاني وسط تصفيق حار من الجماهير التي حرصت على التعبير عن دعمها ومساندتها له.

ورغم خسارة إنتر ميامي وخروجه من البطولة، فإن عودة ميسي إلى الملاعب بعد أيام قليلة من فقدان والده كانت الحدث الأبرز في تلك الليلة.

استعدادات جديدة ورسالة أخيرة من المدرب

ومع اقتراب مواجهة ناشفيل في الدوري الأمريكي، عاد ميسي إلى التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات المقبلة.

لكن عندما سُئل هويوس عن كيفية إدارة مشاركة اللاعب خلال الفترة المقبلة، كرر رسالته مرة أخرى: «احترموا خصوصيته».

فبالنسبة للمدرب، لا يتعلق الأمر بخطة تكتيكية أو بعدد الدقائق التي سيخوضها ميسي، بل بإنسان يمر بواحدة من أصعب لحظات حياته، ويحتاج إلى الوقت والدعم أكثر من أي شيء آخر.