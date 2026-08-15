بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

شهد شاطئ البيطاش غرب الإسكندرية، صباح اليوم السبت، حادث غرق جديد، بعدما تعرض شاب من محافظة أسيوط للغرق داخل مياه البحر، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور عليه وانتشاله.

وبحسب المعلومات الأولية، كان الشاب، ويدعى «زياد»، متواجدًا بالشاطئ برفقة اثنين من أصدقائه لقضاء إجازتهم، قبل أن يتعرض للغرق في مياه البحر في حوالي الساعة الثامنة صباحًا.

وفور ورود البلاغ، تحركت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الواقعة، وبدأت عمليات البحث في المنطقة المحيطة بمكان الغرق، وسط جهود مكثفة لتحديد موقع الشاب وانتشاله.

وتأتي الواقعة بعد أيام قليلة من حادث غرق الشاب زياد محمد، الذي لقي مصرعه في شاطئ البيطاش ذاته، أثناء محاولته إنقاذ 6 أشخاص من الغرق، بعدما جرفته الأمواج والتيارات البحرية إلى داخل المياه.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قد أوضحت أن شاطئ البيطاش محل الواقعة من الشواطئ المغلقة وغير المخصصة للسباحة، مع وجود لافتات تحذيرية بالمكان تمنع المواطنين من النزول إلى مياه البحر، حفاظًا على سلامتهم.