العراق.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انقلاب حافلة سياحية

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم السبت إثر انقلاب حافلة سياحية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال رئيس جمعية الفنادق إحسان شيخ عيسى إن الحافلة انقلبت على بعد نحو 30 كيلومترا من سيطرة "حمام العليل" ضمن حدود محافظة نينوى.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف نقلت قسما من المصابين إلى مستشفى الشرقاط، فيما جرى نقل آخرين إلى مستشفى الموصل لتلقي العلاج.

وكان السياح في طريقهم من محافظة بابل إلى مدينة دهوك، حيث كانوا قد حجزوا للإقامة في فندق "هاري" بالمدينة، بحسب معلومات أوردتها شبكة "رووداو" الإعلامية، ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى انقلاب الحافلة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءات التعامل مع الحادث والوقوف على ملابساته.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه مناطق العراق، خصوصا المحافظات التي تضم مواقع دينية وسياحية، حركة تنقل برية بين المدن، ما يجعل سلامة الطرق وحافلات نقل الزوار والسياح من الملفات المرتبطة بحركة السفر الداخلي.