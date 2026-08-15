رئيس وزراء لبنان: التصعيد الإسرائيلي بالجنوب "بالغ الخطورة" ويقوّض مساعي تثبيت الاستقرار

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم "السبت" أن التصعيد الإسرائيلي في مدينة النبطية وما يرافقه من غارات وقصف كثيف وترهيب للأهالي،بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب.

وقال "سلام" إن الغارة الإسرائيلية على بلدة (أنصار) بمحافظة النبطية؛ أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، مُشددا على أن الأطفال والنساء الذين قتلوا في الغارة "ليسوا أهدافا عسكرية".. مشيرا إلى أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية، إذا وجدت على الأراضي اللبنانية، "هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا، من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية"، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر يمنح إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني إسرائيل إلى وقف التصعيد، مشددا على أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة.