نائب رئيس شباب الوفد: تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة يستهدف دعم صغار المستثمرين

أشاد سيد طه فايز ، نائب رئيس شباب حزب الوفد ، بإعلان الحكومة تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن هذا التوجه الحكومي يستهدف تعزيز دعم المشروعات المتعثرة وصغار المستثمرين.

وأكد فايز في بيان له أنها خطوة جادة ومسؤولة في الاتجاه الصحيح تعكس حرص الدولة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال لدفع عجلة التنمية ، مشيرا إلى أن هذا التوجه الحكومي يعتبر داعم للإنتاج المحلي.

وقال نائب رئيس شباب حزب الوفد ، إن العبور نحو اقتصاد قوي ومستدام يتطلب الاستمرار في اتخاذ قرارات شجاعة وتحويل هذا التوجه إلى استراتيجية شاملة تمتد آثارها لتصل إلى كافة شرائح المجتمع الاقتصادي.

وتابع: ونظرًا لما يمثله الشباب وصغار المستثمرين من ركيزة أساسية لمستقبل هذا الوطن نتوجه إلى الحكومة الموقرة بالدعوة إلى اتخاذ خطوات إضافية تتكامل مع القرار الأخير وذلك عبر المحاور التالية ​إنقاذ وإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة: الإسراع في حصر وتشكيل لجان متخصصة للوقوف على أسباب تعثر المشروعات والمصانع المتوقفة وتقديم حزم حوافز مالية وإدارية، وتسهيل إجراءات التسوية والجدولة لإعادة إدماجها في المنظومة الإنتاجية وتثبيت العمالة المصرية.

وطالب ب​التوسع في دعم المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر: توفير آليات تمويل ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الروتينية، بما يضمن تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية بسلاسة دعم صغار المستثمرين والشباب: تقديم حوافز ضريبية وجمركية مشجعة للشركات الناشئة والمستثمرين الجدد من الشباب، مع توفير حاضنات الأعمال والدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان استمراريتها واستقرارها في السوق.

واختتم بيانه قائلا : أن الوقوف بجانب صغار المستثمرين والمشروعات المتعثرة هو صمام الأمان الحقيقي للاقتصاد القومي والسبيل الأمثل لخلق فرص عمل حقيقية للشباب تحقيقًا للتنمية.