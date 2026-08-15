موعد المولد النبوي الشريف 2026.. جدول الإجازات الرسمية والعطلات القادمة في مصر

مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2026، يرتفع معدل البحث بشكل قياسي عبر محركات الجوجل ومواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أقرب الإجازات الرسمية والعطلات المتبقية في مصر، وتأتي هذه المناسبة المباركة على رأس العطلات الدينية التي ينتظرها الملايين بفارغ الصبر للحصول على راحة مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن الموعد الفلكي الدقيق للاحتفال، وما إذا كانت الحكومة ستصدر قراراً بترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع كالعادة المتبعة في العطلات الرسمية لتكون إجازة متصلة، أم سيتم منحها في تاريخها الفعلي وفقاً للرؤية الرسمية ومجلس الوزراء.

موعد المولد النبوي 2026

حسمت دار الإفتاء المصرية موعد بداية شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا، بعد إعلان ثبوت رؤية الهلال، ليكون يوم الجمعة 14 أغسطس 2026 غرة الشهر، وبذلك يوافق المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول.

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف 2026 ضمن قائمة العطلات الرسمية التي أعلنتها رئاسة الجمهورية للعام الجاري، حيث يظهر يوم الثلاثاء 25 أغسطس ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر.

ويترقب العاملون في مختلف القطاعات صدور القرارات التنفيذية المنظمة للإجازة، خاصة ما يتعلق بموعد حصول العاملين على العطلة، في ظل إمكانية تنظيم بعض الإجازات الرسمية بما يتناسب مع أيام العمل والعطلات الأسبوعية، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن موعد الإجازة الرسمي المدرج حاليًا هو الأربعاء 26 أغسطس 2026، مع انتظار أي قرار حكومي لاحق بشأن ترحيلها.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026؟

حتى الآن، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 الأساسي هو الثلاثاء 25 أغسطس 2026، ولم يصدر قرار نهائي بشأن ترحيل الإجازة إلى يوم آخر.

تأتي هذه الإجازة في منتصف الأسبوع، وقد يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع لمنح العاملين عطلة متصلة وفقا لقرار حكومي سابق بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: «إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعًا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية».

وقالت دار الإفتاء، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتفق مع تعاليم الإسلام وأجمع عليه علماء الأمة، وهذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.

أبرز الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

يتبقى من رصيد الاجازات الرسمية يومين فقط خلال هذا العام، وتمنح هذه الإجازات المواطنين فرصة لتنظيم عطلاتهم والاستمتاع بأيام الراحة، كما تسهم في ضبط جدول العمل والإنتاج في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس ـ إجازة المولد النبوي الشريف.

- ⁠يوم الثلاثاء 6 أكتوبر ـ إجازة عيد القوات المسلحة، وهي آخر الإجازات الرسمية خلال عام 2026.