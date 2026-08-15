التعليم تحتفي بالمتفوقين في البرمجة .. منحة سفر لـ10 طلاب لليابان

في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا والبرمجة، وتعزيز الشراكات الدولية التي تتيح لهم فرصًا تعليمية وتدريبية متميزة، أقامت الوزارة، تحت رعاية السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالًا بمناسبة الإنجازات التي حققها الطلاب في مجال البرمجة، بالتعاون والشراكة مع شركة سبريكس اليابانية (S-Prix).

وشهد الاحتفال الإعلان عن منحة سفر إلى اليابان لـ10 طلاب من مختلف محافظات مصر، تقديرًا لتفوقهم وإنجازاتهم في مجال البرمجة، إلى جانب الإعلان عن توفير 50 فرصة تدريبية للطلاب بالشركات، بما يسهم في إكسابهم الخبرات العملية وربط مهاراتهم التعليمية باحتياجات سوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم الطلاب المتميزين في مجالات التكنولوجيا والبرمجة، وتوفير فرص حقيقية لتنمية قدراتهم، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم والتدريب والابتكار.

وشهد الاحتفال حضور كل من الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع التعليم بالأزهر الشريف، والدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية، والدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية.

كما حضر من الجانب الياباني السيد ميكي ساكاتا المدير التنفيذي لمكتب سبريكس مصر، والسيد دايسوكي ناكجيما، المدير الإقليمي لشركة سبريكس اليابانية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة سبريكس لدعم وتنمية مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والتكنولوجيا.