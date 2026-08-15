الاتحاد الأوروبي يدعم إندونيسيا بعد زلزال الــ 7.7 ريختر

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتوفير بيانات رصد من الفضاء عبر برنامج «كوبرنيكوس» لمساعدة إندونيسيا في عمليات البحث والإنقاذ، بعد زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب جزيرة فلوريس.

وكتبت فون دير لاين على منصة «إكس»: «إندونيسيا، نحن نقف إلى جانبكم»، مضيفة أن برنامج «كوبرنيكوس» يمكن أن يوفر خدمات لرسم الخرائط تساعد في عمليات البحث وتقييم الأضرار.

وقالت هيئة الاستجابة للكوارث في إندونيسيا، إن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الزلزال، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث.

وأعربت وزارات خارجية إيطاليا واليونان وإستونيا ومسؤولون من الدول الثلاث عن دعمهم لإندونيسيا في منشورات على منصة «إكس».

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع تقديم 2.1 مليون يورو مساعدات إنسانية طارئة إلى كولومبيا، إلى جانب إتاحة استخدام نظام «كوبرنيكوس»، بعد زلزال بلغت قوته 7.4 درجة.