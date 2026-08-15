البحرين تدين الهجوم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز

أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية، أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان لها اليوم، السبت، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - تضامن المنامة التام مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين، مشددةً على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن البحرين.

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته في اتخاذ إجراءات رادعة لتأمين سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومنع القرصنة البحرية، وإلزام إيران بوقف الهجمات العدوانية التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق، وإعادة فتحه بشكل كامل وغير مشروط، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤمن أمن الطاقة وإمدادات الغذاء العالمية.