سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات نهاية الأسبوع، بعد الارتفاعات التي سجلتها العملة الأمريكية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع تحركات متفاوتة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتطورات سوق الصرف ومؤشرات السيولة الدولارية.



وتراوحت الزيادة التي سجلتها العملة الأمريكية بين قرش واحد و8 قروش في أسعار الشراء والبيع، في تحرك يعكس التغيرات التي شهدتها أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، مع اختلاف مستويات التسعير من بنك إلى آخر.



أسعار الدولار في البنوك

أظهرت بيانات البنوك أن أسعار العملة الأمريكية شهدت ارتفاعات متفاوتة، تراوحت بين قرش واحد و8 قروش للشراء والبيع، مع تسجيل مستويات مختلفة بحسب البنك وسياسة التسعير الخاصة بكل مؤسسة مصرفية.

وسجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 6 قروش للشراء والبيع، ليواصل الدولار تحركه عند مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

وفي بنك مصر، بلغ سعر العملة الأمريكية 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، مسجلًا زيادة قدرها 6 قروش للشراء والبيع، بينما جاء السعر في بنك القاهرة عند المستويات نفسها، حيث سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 6 قروش للشراء والبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 8 قروش للشراء والبيع، ليكون من بين البنوك التي سجلت أكبر ارتفاع في أسعار العملة الأمريكية بنهاية التعاملات.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 8 قروش للشراء والبيع، في حين واصلت البنوك الأخرى تسجيل تحركات متفاوتة في أسعار الصرف وفقًا لبياناتها الرسمية.

وتعكس هذه الفروق المحدودة بين أسعار البنوك طبيعة حركة سوق الصرف، إذ قد تختلف قيمة الدولار من مؤسسة مصرفية إلى أخرى وفقًا لحركة الطلب والعرض ومستويات السيولة المتاحة لدى كل بنك.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي والبنوك الأخرى

سجل البنك التجاري الدولي سعرًا بلغ 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، مع زيادة قدرها 6 قروش للشراء والبيع، وفق البيانات المنشورة على موقع البنك.

وفي بنك البركة، وصل السعر إلى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 8 قروش للشراء والبيع، بينما سجل كريدي أجريكول 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 6 قروش للشراء والبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، مسجلًا زيادة قدرها 6 قروش للشراء والبيع.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فسجل أعلى مستوى لسعر العملة الأمريكية بين البنوك العشرة محل المتابعة، عند 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع.

وتكشف هذه المستويات عن استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار الدولار من بنك إلى آخر، إلا أن الاتجاه العام يعكس تحرك العملة الأمريكية في نطاقات متقاربة داخل القطاع المصرفي.



احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا

وفي سياق دعم سوق الصرف، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بزيادة بلغت حوالي 1.93 مليار دولار.

ويمثل هذا المستوى أعلى قيمة مسجلة لاحتياطي النقد الأجنبي في تاريخ مصر، وهو ما يعكس تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية، ويوفر قدرة أكبر على التعامل مع الالتزامات الخارجية والتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم سوق الصرف

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وقد شهدت هذه التحويلات معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز موارد العملة الأجنبية المتاحة داخل السوق.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل حوالي 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.



كما ارتفعت التحويلات خلال أبريل 2026 بنسبة 44% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل حوالي 3 مليارات دولار في أبريل 2025.

وعلى مدار عام 2025، سجلت التحويلات مستوى قياسيًا بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل حوالي 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.