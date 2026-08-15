سعر الدولار في البنوك الآن

استمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له اليوم السبت 15-8-2026 على مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتاً على مستوى البنوك المصرية من تعطل العمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار منذ آخر يوم تداول 50.23 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.23 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع في بنكي " الإسكندرية، التجاري الدولي CIB"

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.2 جنيه الشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، البركة، الكويت الوطني".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، HSBC، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي".

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي,

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 50.25 جنيه للشراء و 50.29 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، سايب، نكست، قناة السويس".