أسعار سوق السيارات المستعملة.. كساد وعزوف رغم كثرة المعروض

المبالغة في التسعير

كثرة المعروض سبب الركود

البيع والشراء أونلاين أسهل

لازال سوق السيارات المستعملة يعاني من ركود في حركة البيع وكساد بشكل واضح رغم كثرة المعروض من قبل الملاك والتجار، رغم ثبوت الأسعار واستقرارها على مدار الفترة الماضية.

والسبب في ذلك يعود إلى كثرة عروض السيارات الجديدة، والمبالغة أحياناً في تسعير السيارات المستعملة، الأمر الذي يدفع المستهلكين للإقبال على الجديد سواء كان نقداً أو بالتقسيط، بالإضافة لضمان الحصول على سيارة جديدة بدون أي أعطال ناتجة عن الإهلاك على مدار سنوات الإستخدام.

رصد موقع صدى البلد الإخباري آخر أوضاع السوق، من خلال آراء متنوعة مابين ملاك وتجار ومستهلكين في سوق السيارت المستعلمة بطريق العين السخنة.

المبالغة في تسعير المستعمل

تباينت آراء المتواجدين في السوق من أضلاع مثلث البيع والشراء المتمثل في المستهلك، المالك، والتاجر، حيث يرى المستهلك أن عدم الإقبال على الشراء كالمعتاد يعود لإرتفاع سعر المستعمل نسبياً بجانب مصروفات صيانة وإعادة تأهيل أي سيارة مستعملة للحصول على أفضل أداء، مما يجعل السعر قريباً بعض الشيء من خيارات أخرى في الزيرو.

كما أن عروض التمويل على بعض السيارات حالياً يوفر عبء دفع مبلغ السيارة كاملاً كما يحدث عادة في سوق المستعمل، مع ضمان امتلاك سيارة جديدة تماماً توفر حوالي 5 سنوات من الإستخدام بدون أعطال كبرى، والاكتفاء فقط بالصينات الدورية عكس السيارات المستعملة التي تقطع كيلومترات كبيرة تؤثر مع الوقت على حالة المحرك وكذلك باقي أجزاء السيارة.

كثرة المعروض أكثر من اللازم هي سبب الركود

يرجح بعض التجار أن كثرة المعروض وتفاوت الأسعار هو السبب الرئيسي وراء تردد المشتري في إكمال عملية الشراء، كما أن عدد كبير الآن يفضل البيع والشراء عبر الإنترنت من خلال منصات التواصل الإجتماعي أو منصات مختصة للبيع والشراء أونلاين، لذلك تنحصر أغلب عمليات البيع بين التجار وبعضهم البعض.

بجانب ظهور مجموعة من الملاك الذين يمتكلون أكثر من سيارة، وبالتالي يبالغون في تسعير سياراتهم من أجل شراء أخرى جديدة بأقل فارق ممكن، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة سوق المستعمل، وبالتالي يرفع البعض أسعار المعروض أملاً في تحقيق أعلى سعر ممكن.

البيع أونلاين بات أسهل

أما الملاك الذي كانوا يبيعون سياراتهم من خلال السوق في أسرع وقت، باتوا يلفضلون البيع أونلاين عبر منصات التواصل الإجتماعي، او عبر منصات بيع وشراء السيارات المتخصصة، للهرب من بخس أسعار سياراتهم المستعملة من قبل “السماسرة”، وكذلك الحصول على أقرب سعر ممكن من السعر المحدد للسيارة، على عكس ما يحدث الآن من ركود يجعلهم بالتبعية يعرضون سياراتهم بسعر أقل مما يريدون لسرعة البيع.

وفيما يلى نرصد أحدث أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات بطريق العين السخنة:

أسعار السيارات المستعملة في مصر

نيسان صني موديل 2020، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 80 ألف كيلو، يصل سعرها من 500 ألف حتى 525 ألف.

نيسان قشقاي موديل 2018، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 160ألف كيلو، يصل سعرها من 800 ألف حتى 870 ألف.

هيونداي فيرنا موديل 2007، مانوال، عداد كيلومترات حتى 250 ألف كيلومتر، بسعر من 280 ألفا حتى 310 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023 ، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 60 ألف كيلومتر، بسعر من 720 ألفا حتى 790 ألف جنيه.

هيونداي النترا موديل 2017، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 730 ألفاً حتى 750 ألف جنيه.

كيا سيراتو موديل 2015، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 190 ألف كيلومتر، بسعر من 700 ألفاً حتى 740 ألف جنيه.

كيا كارينز موديل 2013، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 195 ألف كيلومتر، بسعر من 580 ألف حتى 600 ألف جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2018، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 130ألف كيلومتر، بسعر من مليون 150 ألف حتى مليون 220 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 110 ألف كيلومتر، بسعر من 500 ألف حتى 550 ألف جنيه.

ميتسوبيشي شارك موديل 2016، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 180 ألف كيلومتر، يتباين سعرها من 610 حتى 650 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس موديل 2019، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 900 ألف حتى 940 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2022، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 100 ألف كيلومتر، بسعر من مليون حتى مليون 100 ألف جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2018 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 2 مليون 300 ألف حتى 2 مليون 350 ألف جنيه.

بي واي دي F3 موديل 2015، مانوال، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 300 ألف حتى 330 ألف جنيه.

أوبل أسترا موديل 2020 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 120 ألف كيلومتر، بسعر من 700 ألف حتى 770 ألف جنيه.

أوبل انسيجنيا موديل 2019 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 900 ألف حتى 950 ألف جنيه.

ام جي 5 موديل 2022 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 50 ألف كيلومتر، بسعر من 790 ألفا حتى 810 آلاف جنيه.

ام جي زد اس موديل 2024 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 30 ألف كيلومتر، بسعر من 890 ألفا حتى 910 آلاف جنيه.

ام جي 6 موديل 2021 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 100 ألف كيلومتر، بسعر من 870 ألفا حتى 900 ألف جنيه.

مرسيدس سي كلاس موديل 2020 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 2 مليون حتى 2 مليون 100 ألف جنيه.

مرسيدس اي كلاس موديل 2021 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 100 ألف كيلومتر، بسعر من 3 مليون 400 ألف حتى 3 مليون 500 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2018 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 250 ألف كيلومتر، بسعر من 600 ألف حتى 650 ألف جنيه.

رينو كادجار موديل 2019 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 140 ألف كيلومتر، بسعر من 720 ألفا حتى 760 ألف جنيه.

رينو ميجان سانديرو 2013 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 400 ألف حتى 450 ألف جنيه.