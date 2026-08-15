قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكرة المدرسة.. تفاصيل مبادرة توفير مستلزمات دراسية مجانية للطلاب المستحقين
بداية قوية بالدوري السعودي | رونالدو يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب.. النصر والاتحاد في اختبارات قوية .. والتعاون يصطدم بالخليج
بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل
أسعار سوق السيارات المستعملة.. كساد وعزوف رغم كثرة المعروض
إندونيسيا .. مصرع 5 أشخاص نتيجة زلزال بقوة 7.7 ريختر حتى الآن
عرض عربي يهدد باستمرار محمود بنتايج مع الزمالك.. ماذا يحدث؟
الأهلي يترقب مواجهة تاريخية أمام برشلونة في كأس خوان جامبر
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري85.9.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026
أخبار التوك شو | موعد انكسار الحرارة.. تحذير عاجل من التعليم العالي للطلاب.. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. توضيح من التموين حول الخصم المباشر للمخابز
المحبة سلوك.. علي جمعة يوضح كيف يكون الاحتفال الحقيقي بمولد حضرة النبي
أقطاي عبد الله يكشف استعدادات الأهلي لموقعة برشلونة المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سوق السيارات المستعملة.. كساد وعزوف رغم كثرة المعروض

أحدث أسعار سوق المستعمل..كساد وعزوف رغم كثرة المعروض
أحدث أسعار سوق المستعمل..كساد وعزوف رغم كثرة المعروض
قسم السيارات

المبالغة في التسعير 

كثرة المعروض سبب الركود

البيع والشراء أونلاين أسهل

لازال سوق السيارات المستعملة يعاني من ركود في حركة البيع وكساد بشكل واضح رغم كثرة المعروض من قبل الملاك والتجار، رغم ثبوت الأسعار واستقرارها على مدار الفترة الماضية.

والسبب في ذلك يعود إلى كثرة عروض السيارات الجديدة، والمبالغة أحياناً في تسعير السيارات المستعملة، الأمر الذي يدفع المستهلكين للإقبال على الجديد سواء كان نقداً أو بالتقسيط، بالإضافة لضمان الحصول على سيارة جديدة بدون أي أعطال ناتجة عن الإهلاك على مدار سنوات الإستخدام.

رصد موقع صدى البلد الإخباري آخر أوضاع السوق، من خلال آراء متنوعة مابين ملاك وتجار ومستهلكين في سوق السيارت المستعلمة بطريق العين السخنة.

المبالغة في تسعير المستعمل

تباينت آراء المتواجدين في السوق من أضلاع مثلث البيع والشراء المتمثل في المستهلك، المالك، والتاجر، حيث يرى المستهلك أن عدم الإقبال على الشراء كالمعتاد يعود لإرتفاع سعر المستعمل نسبياً بجانب مصروفات صيانة وإعادة تأهيل أي سيارة مستعملة للحصول على أفضل أداء، مما يجعل السعر قريباً بعض الشيء من خيارات أخرى في الزيرو.

كما أن عروض التمويل على بعض السيارات حالياً يوفر عبء دفع مبلغ السيارة كاملاً كما يحدث عادة في سوق المستعمل، مع ضمان امتلاك سيارة جديدة تماماً توفر حوالي 5 سنوات من الإستخدام بدون أعطال كبرى، والاكتفاء فقط بالصينات الدورية عكس السيارات المستعملة التي تقطع كيلومترات كبيرة تؤثر مع الوقت على حالة المحرك وكذلك باقي أجزاء السيارة.

كثرة المعروض أكثر من اللازم هي سبب الركود

يرجح بعض التجار أن كثرة المعروض وتفاوت الأسعار هو السبب الرئيسي وراء تردد المشتري في إكمال عملية الشراء، كما أن عدد كبير الآن يفضل البيع والشراء عبر الإنترنت من خلال منصات التواصل الإجتماعي أو منصات مختصة للبيع والشراء أونلاين، لذلك تنحصر أغلب عمليات البيع بين التجار وبعضهم البعض.

بجانب ظهور مجموعة من الملاك الذين يمتكلون أكثر من سيارة، وبالتالي يبالغون في تسعير سياراتهم من أجل شراء أخرى جديدة بأقل فارق ممكن، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة سوق المستعمل، وبالتالي يرفع البعض أسعار المعروض أملاً في تحقيق أعلى سعر ممكن.

البيع أونلاين بات أسهل

أما الملاك الذي كانوا يبيعون سياراتهم من خلال السوق في أسرع وقت، باتوا يلفضلون البيع أونلاين عبر منصات التواصل الإجتماعي، او عبر منصات بيع وشراء السيارات المتخصصة، للهرب من بخس أسعار سياراتهم المستعملة من قبل “السماسرة”، وكذلك الحصول على أقرب سعر ممكن من السعر المحدد للسيارة، على عكس ما يحدث الآن من ركود يجعلهم بالتبعية يعرضون سياراتهم بسعر أقل مما يريدون لسرعة البيع.

وفيما يلى نرصد أحدث أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات بطريق العين السخنة:

أسعار السيارات المستعملة في مصر

نيسان صني موديل 2020، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 80 ألف كيلو، يصل سعرها من 500 ألف حتى 525 ألف.

نيسان قشقاي موديل 2018، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 160ألف كيلو، يصل سعرها من 800 ألف حتى 870 ألف.

هيونداي فيرنا موديل 2007، مانوال، عداد كيلومترات حتى 250 ألف كيلومتر، بسعر من 280 ألفا حتى 310 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023 ، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 60 ألف كيلومتر، بسعر من 720 ألفا حتى 790 ألف جنيه.

هيونداي النترا موديل 2017، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 730 ألفاً حتى 750 ألف جنيه.

كيا سيراتو موديل 2015، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 190 ألف كيلومتر، بسعر من 700 ألفاً حتى 740 ألف جنيه.

كيا كارينز موديل 2013، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 195 ألف كيلومتر، بسعر من 580 ألف حتى 600 ألف جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2018، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 130ألف كيلومتر، بسعر من مليون 150 ألف حتى مليون 220 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 110 ألف كيلومتر، بسعر من 500 ألف حتى 550 ألف جنيه.

ميتسوبيشي شارك موديل 2016، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 180 ألف كيلومتر، يتباين سعرها من 610 حتى 650 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس موديل 2019، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 900 ألف حتى 940 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2022، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 100 ألف كيلومتر، بسعر من مليون حتى مليون 100 ألف جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2018 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 2 مليون 300 ألف حتى 2 مليون 350 ألف جنيه.

بي واي دي F3 موديل 2015، مانوال، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 300 ألف حتى 330 ألف جنيه.

أوبل أسترا موديل 2020 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 120 ألف كيلومتر، بسعر من 700 ألف حتى 770 ألف جنيه.

أوبل انسيجنيا موديل 2019 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 900 ألف حتى 950 ألف جنيه.

ام جي 5 موديل 2022 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 50 ألف كيلومتر، بسعر من 790 ألفا حتى 810 آلاف جنيه.

ام جي زد اس موديل 2024 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 30 ألف كيلومتر، بسعر من 890 ألفا حتى 910 آلاف جنيه.

ام جي 6 موديل 2021 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 100 ألف كيلومتر، بسعر من 870 ألفا حتى 900 ألف جنيه.

مرسيدس سي كلاس موديل 2020 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 2 مليون حتى 2 مليون 100  ألف جنيه.

مرسيدس اي كلاس موديل 2021 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 100 ألف كيلومتر، بسعر من 3 مليون 400 ألف حتى 3 مليون 500 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2018 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 250 ألف كيلومتر، بسعر من 600 ألف حتى 650 ألف جنيه.

رينو كادجار موديل 2019 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 140 ألف كيلومتر، بسعر من 720 ألفا حتى 760 ألف جنيه.

رينو ميجان سانديرو 2013 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 400 ألف حتى 450 ألف جنيه.

سوق المستعمل سوق السيارات المستعملة طريق العين السخنة العين السخنة سوق العين السخنة سيارات مستعملة تويوتا كورولا لانسر صني قشقاي مرسيدس اكليبس أسترا اوبل رينو ميجان النترا اكسنت سبورتاج سيراتو ام جي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

ترشيحاتنا

حادث

عم سبعة من ضحايا حادث الإسماعيلية: فقدان 7 من عائلة واحدة صدمة كبيرة

الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

أستاذ اقتصاد: مصر تتجه لتنويع مصادر استيراد القمح وتعزيز التعاون مع دول البريكس

غزة

ممدوح جبر: نتنياهو شارك في وضع بنود خطة السلام في غزة مع ترامب ثم رفضها بعد موافقة حماس

بالصور

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد