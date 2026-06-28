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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كساد وقلة بيع .. أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر

أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر
أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر
قسم السيارات

يشهد سوق السيارات المستعملة حالياً كساد وقلة في حركة البيع بشكل ملحوظ، رغم ثبات الأسعار نسبياً لمدة تقارب الشهرين، حيث أصبح المعروض أكثر بكثير من المطلوب.

وبالطبع تختلف أسعار السيارات المستعملة حسب الحالة وقراءات عداد الكيلومترات لكل سيارة، حيث يمكنك العثور على نفس السيارة بأسعار مختلفة حسب تفاصيلها.

يرصد موقع صدى البلد أحدث أسعار السيارات المستعملة، من سوق السيارات المستعملة الكائن في طريق القاهرة - العين السخنة.

وللحصول على أفضل حالة ممكنة، عليك الإستعانة بخبير لفحص السيارة بشكل مبدئي، ثم فحصها بمركز مختص للتأكد أكثر.

واليكم أحدث أسعار السيارات بتاريخ اليوم من سوق السيارات المستعملة بطريق القاهرة - العين السخنة.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

نيسان صني موديل 2017، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلو، يصل سعرها من 500 ألف حتى 540 ألف.

هيونداي فيرنا موديل 2008، مانوال، عداد كيلومترات حتى 350 ألف كيلومتر، بسعر من 260 ألفا حتى 300 ألف جنيه.

كيا كارينز موديل 2013، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 250 ألف كيلومتر، بسعر من 710 آلاف حتى 770 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 300 ألف، بسعر من 420 ألفا حتى 450 ألف جنيه.

هيونداي ماتريكس موديل 2007، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 320 ألف كيلومتر، بسعر من 420 ألفا حتى 470 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2015، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 110 آلاف كيلومتر، يتباين سعرها من 590 حتى 620 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت موديل 2010، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 300 ألف كيلومتر، بسعر من 400 ألف حتى 450 ألف جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2020، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 670 ألفا حتى 710 آلاف جنيه.

بي واي دي F3 موديل 2017، مانوال، عداد كيلومترات حتى 190 ألف كيلومتر، بسعر من 390 ألفا حتى 410 آلاف جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2020، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 180 ألف كيلومتر، بسعر من 570 ألفا حتى 600 ألف جنيه.

كيا ريو سيدان موديل 2016، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلومتر، بسعر من 610 آلاف حتى 650 ألف جنيه.

كيا سيراتو موديل 2012، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 250 ألف كيلومتر، بسعر من 590 ألفاً حتى 640 ألف جنيه.

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