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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار السيارات المستعملة في مصر بتاريخ اليوم

أسعار السيارات المستعملة في مصر بتاريخ اليوم
أسعار السيارات المستعملة في مصر بتاريخ اليوم
قسم السيارات

يشهد سوق السيارات المستعملة حالياً اقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو”، بالرغم من عدم استقرار تسعير السيارات بشكل طبيعي.

تباينت أسعار السيارات المستعملة بحسب الحالة وعداد الكيلومترات لكل سيارة، فمن الوارد ان تجد نفس السيارة بأسعار متغيرة وغير متقاربة طبقاً لتفاصيلها، وهو الوضع الطبيعي لسوق المستعمل.

ويرصد موقع صدى البلد أحدث أسعار السيارات المستعملة، من سوق السيارات المستعملة المتواجد بطريق القاهرة - العين السخنة.

وننصح دوماً عند اتخاذ القرار بشراء سيارة مستعملة بضرورة التأني، واختيار السيارة المناسبة مع الأخذ في الاعتبار بالإستعانة بخبير لفحص السيارة، ومن ثم فحصها بمركز متخصص للحصول على أفضل حالة بسعر مناسب.

وفيما يلى نرصد أحدث أسعار السيارات بتاريخ اليوم من سوق السيارات المستعملة بطريق القاهرة - العين السخنة، خاصةً الأكثر انتشاراً في الشارع المصري.

أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر

نيسان صني موديل 2010، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلو، يصل سعرها من 400 ألف حتى 450 ألف.

شيفروليه سبارك موديل 2010، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 220 ألف كيلو، فابريكا، سعرها من 255 إلى 300 ألف.

سوزوكي سياز موديل 2022، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 180 ألف كيلو، بسعر من 600 ألف حتى 630 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2009، مانوال، عداد كيلومترات حتى 310 ألف كيلومتر، بسعر من 280 ألف حتى 330 ألف جنيه.

ديهاتسو تيريوس موديل  2007 ، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 180 ألف كيلو، يتراوح سعرها من 390 ألف حتى 430 ألف جنيه.

بي ام دبليو الفئة الثالثة موديل 1998، مانوال، بسعر من 280 ألف حتى 350 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر “كريستالة” موديل 1999، مانوال، عداد كيلومترات حتى 300 ألف كيلو، بسعر من 260 ألف حتى 300 ألف جنيه.

كيا ريو سيدان موديل 2017، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 150 ألف كيلومتر، بسعر من 620 ألف حتى 670 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2015، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 170 ألف كيلومتر، يتباين سعرها من 520 حتى 560 ألف جنيه.

فيات تيبو موديل 2020، عداد كيلومترات حتى 120ألف كيلومتر، من 500 حتى 560 ألف جنيه.

جيلي امجراند اكس 7 موديل 2015، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 70 ألف كيلومتر، من 400 حتى 435 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 400 ألف، بسعر من 390 ألف حتى 440 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2020 أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 100 ألف كيلومتر، بسعر من 490 ألف حتى 530 ألف جنيه.

فيات 128 موديل 1985، مانوال، عداد حتى 300 ألف كيلومتر، بسعر حتى 80 ألف جنيه.

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