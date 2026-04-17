كساد يصيب سوق السيارات المستعملة بعد ارتفاع الأسعار بنسبة تصل لـ 20%

يشهد سوق السيارات حالياً حالة من عدم الاستقرار بسبب إعادة التسعير المستمر للسيارات في مصر بسبب الأحداث الجارية علاوة على ذلك تذبذب سعر الدولار، الأمر الذي جعل الكثيرين يتجهون إلى سوق المستعمل كملاذ آمن.

لكن الزيادات طالت هي الأخرى سوق المستعمل بنسب متفاوتة تصل إلى 20%، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء، فالبائع يرى أنه مضطر لرفع السعر لكي يتمكن من شراء سيارة بديلة، والمشتري بعدما وجد سعر المستعمل ارتفع أعاد التفكير في السيارة الجديدة.

وبالتالي يقع المشتري في فخ الحيرة، مابين التفكير في شراء سيارة جديدة من الفئة الاقتصادية بعيداً عن سيارة فئة أعلى مستعملة بها نسبة إهلاك بسعر مرتفع، ويبدأ في المقارنات وفقاً لاحتياجاته مرة أخرى، بعدما كان قراره في البداية شبه محسوم.

لذلك رصد موقع صدى البلد أحدث أسعار السيارات من سوق السيارات المستعملة بطريق القاهرة - العين السخنة، وبالتحديد السيارات الأكثر تداولاً في الأسواق.

وفيما يلي قائمة بأسعار هذه السيارات:

تويوتا كورولا موديل 2005، مانوال، عداد كيلومترات حتى 400 ألف كيلو، يصل سعرها من 450 ألف حتى 500 ألف.

تويوتا كورولا موديل 2007، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 300 ألف كيلو، فابريكا، سعرها من 600 إلى 680 ألف.

هيونداي النترا موديل 2016، أوتوماتيك، أول فئة عداد كيلومترات حتى 250 ألف كيلو، بسعر من 690 ألف حتى 740 ألف جنيه.

هيونداي النترا موديل 2017 HD، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلو، يتراوح سعرها من 610 ألف حتى 670 ألف جنيه.

هيونداي ماتريكس موديل 2001، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلو، فابريكا، بسعر من 390 ألف حتى 430 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2015، مانوال، عداد كيلومترات حتى 300 ألف كيلو، بسعر من 300 ألف حتى 350 ألف جنيه.

هيونداي توسان موديل 2023، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلو، فابريكا، يتباين سعرها من مليون و200 ألف حتى مليون و 700 ألف جنيه.

كيا سيراتو موديل 2017، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف، سعرها من 700 ألف حتى 770 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2015، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 250 ألف، فابريكا، أسعارها من 420 ألف حتى 490 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 400 ألف، بسعر من 390 ألف حتى 440 ألف جنيه.

مرسيدس c180 فيس ليفت موديل 2012، عداد كيلومترات حتى 250 ألف، من مليون حتى مليون 200 ألف جنيه.

مرسيدس e280 موديل 2007، أوتوماتيك، عداد كيلومترات حتى 200 ألف، يتراوح سهرخا من مليون حتى مليون 200 ألف جنيه.

BMW X3 موديل 2015، عداد كيلومترات حتى 200 ألف كيلو، فابريكا، يتراوح سعرها من مليون 300 حتى مليون 700 ألف جنيه.