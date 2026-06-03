فيلم «Hoppers» يقترب من نصف مليار دولار عالميًا

واصل فيلم الأنيميشن "Hoppers" تحقيق إيرادات قوية بشباك التذاكر العالمي، حيث وصلت حصيلته إلى 434 مليونًا و392 ألف دولار منذ طرحه، وهو من إنتاج شركة ديزني، وتبلغ مدة عرضه ساعة و44 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 165 مليونًا و955 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و268 مليونًا و396 ألف دولار في الأسواق العالمية.

وينتمي "Hoppers" إلى أفلام المغامرات والكوميديا والخيال العلمي، وهو من تأليف وإخراج دانيال تشونج، ويشارك في بطولته بايبر كوردا، وبوبي موينيهان، وجون هام، وكاثي ناجيمي، وديف فرانكو، وميريل ستريب.

فيلم Hoppers

وتدور أحداث الفيلم حول "مايبل تاناكا"، وهي فتاة شغوفة بالحيوانات، تسعى لإنقاذ محمية طبيعية ارتبطت بذكريات طفولتها مع جدتها، بعدما أصبحت مهددة بسبب مشروع طريق سريع. وخلال رحلتها تكتشف تقنية متطورة تسمح للبشر بالدخول إلى أجساد حيوانات آلية والتواصل مع الحياة البرية، لتخوض مغامرة استثنائية بعد تحولها إلى قندس في محاولة لحماية المكان الذي تحبه.