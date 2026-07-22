تصعيد ميداني جديد .. انفجارات تهز شمال إسرائيل بعد هجوم لجيش الاحتلال في لبنان

أفادت صحيفة يديعون أحرونوت العبرية، بأنه سُمع دوي انفجارات في شمال إسرائيل عقب عمليات لقوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أطلق طلقات تحذيرية باتجاه قوة تابعة للجيش اللبناني، بعد ما قال إنها دخلت منطقة عازلة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، خارج نطاق إحدى مناطق الانتشار المتفق عليها بين الجانبين.



وأوضح أن جنوده رصدوا قوة لبنانية وآليات ثقيلة دخلت نحو 150 مترًا داخل المنطقة العازلة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في الهواء بهدف إبعاد القوة اللبنانية، وأن الحادث لم يسفر عن إصابات، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.



وبحسب الرواية الإسرائيلية، كان من المقرر أن ينتشر الجيش اللبناني في بلدة مجاورة ضمن ترتيبات الانتشار الجديدة، فيما اعتبر الجيش الإسرائيلي دخول القوة إلى المنطقة العازلة مخالفًا للتفاهمات القائمة بين الطرفين.