جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

يترقب آلاف الشباب موعد طرح شقق الإيجار التمليكي التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، والتي تستهدف الشباب اصحاب الدخل المحدود والمقبلين على الزواج، حيث يمكنك الحصول على شقة بنظام الإيجار لفترة معينة ثم تمليك الشقة بعد عدة سنوات ، وفقا للشروط التي تحددها الوزارة .

شقق الإيجار التمليكي

يعتمد النظام الجديد على إتاحة شقق سكنية للمواطنين مقابل إيجار شهري ثابت، مع منح المستفيد فرصة تملك الوحدة لاحقًا وفق ضوابط محددة، دون الحاجة إلى دفع مقدم حجز.

ويُعد هذا النموذج من أبرز الحلول التي تستهدف المواطنين غير القادرين على توفير مقدمات الإسكان الاجتماعي أو تحمل تكاليف الشراء الفوري.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

وأعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، شروط حجز شقق الإيجار التمليكي الجديدة والتي تختلف عن حجز فق الإسكان العادية، وهي :

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، إلى جانب إتاحة التقديم لغير المتزوجين.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم من نفس المحافظة المطروح بها الشقق او العاملين بها.

عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل

عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي

عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن كراسة الشروط وأسعار الإيجار وآليات التقديم والحجز خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية للمشروع.

الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي بدون مقدم

يستهدف المشروع عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على وحدات سكنية، وتشمل:

الشباب غير القادرين على سداد مقدمات الحجز

محدودي الدخل

متوسطي الدخل

الأسر الجديدة والمقبلين على الزواج

المواطنين غير المالكين لوحدات سكنية

ومن المتوقع أن تمنح الأولوية في الحجز للشباب والأسر الحديثة، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتخفيف أعباء السكن.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي

ومن المقرر طرح 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار التمليكي، وذلك خلال شهر إلى شهر ونصف.

ويعد المشروع الجديد أحد البدائل الحديثة لأنظمة الإسكان التقليدية، إذ يعتمد على دفع إيجار شهري ثابت مقابل السكن، مع إمكانية تملك الوحدة السكنية بعد فترة زمنية محددة .

شقق كاملة التشطيب

وبحسب ما تم الإعلان عنه رسميا، قإن الوحدات ومساحة شقق الإيجار التمليكي ستكون بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم.

كما يضم طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 نحو 8 آلاف وحدة بالمحافظات، وحوالي 3500 وحدة بالمدن الجديدة.

قيمة الإيجار المتوقعة

ومن المتوقع أن تكون قيمة الإيجار ستبلغ 25% من دخل الأسرة، مع اختلاف القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى وفقًا للقيمة السوقية بكل مدينة، حيث أكدت مي عبد الحميد أن المستفيد سيحصل على دعم يضمن تناسب قيمة الإيجار مع دخله.

كما أوضحت مصادر مطلعة أن الإيجار الشهري المتوقع لن يقل غالبًا عن 2000 إلى 2500 جنيه، وهو ما ينفي صحة الأرقام المتداولة التي تحدثت عن إيجارات تبدأ من 500 جنيه.

شرط تمليك شقق الإسكان الجديدة

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن البرنامج يتضمن إمكانية تحويل الوحدة إلى نظام التمليك، مع احتساب ما سبق سداده من قيمة الإيجار ضمن ثمن الوحدة، وذلك بشرط الانتظام في سداد القيمة الإيجارية.

مرونة في السداد دون ضغوط مالية

ويمثل نظام الإيجار التمليكي فرصة مهمة للشباب في بداية حياتهم، حيث يتيح لهم الاستقرار في مسكن مناسب دون تحمل أعباء مالية كبيرة منذ البداية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف شراء الوحدات السكنية.

كما يمنح النظام المستفيدين فرصة تقييم أوضاعهم المالية خلال سنوات الإيجار، قبل اتخاذ قرار التملك، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة ويخفف الضغوط الاقتصادية على الأسر الجديدة.