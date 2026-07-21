أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتجديد الثقة في أحمد كمال، مساعدًا للوزير للشؤون الفنية والمشروعات ومتحدثًا رسميًا باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزير التموين يجدد الثقة في أحمد كمال مساعدًا للوزير للشؤون الفنية والمشروعات ومتحدثًا رسميًا

ويأتي قرار تجديد الثقة في إطار حرص وزارة التموين على الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي حيث يمتلك كمال سجلًا متميزًا في إدارة الملفات الفنية والمشروعات والشئون الإعلامية، بما يسهم في دعم جهود تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، واستكمال تنفيذ المشروعات والخطط الاستراتيجية.

ويعد أحمد كمال من القيادات التي لعبت دورًا مهمًا في إدارة ملف التواصل الإعلامي للوزارة، إلى جانب الإشراف على عدد من المشروعات الفنية، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويؤكد قرار وزير التموين استمرار الوزارة في الاعتماد على الكفاءات القادرة على تحقيق مستهدفات التطوير، ودعم خطط الدولة في تحديث منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بجودة الخدمات.