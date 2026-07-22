إيران تهدّد الجميع: أي هجوم على المنشآت النووية سنستهدف مصالح أمريكا وحلفائها

هدّدت قيادة خاتم الأنبياء، بأن أي هجوم أمريكي على المواقع النووية الإيرانية سيُعتبر "توسعاً للحرب في المنطقة"، وأن "جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ستُستهدف"، بحسب ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي.



وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف ما وصفها برادارات أمريكية في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية «نصر 2»، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن وانعكاساته على دول المنطقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن قواته استهدفت مواقع رادارات أمريكية موجودة في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة أو حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجوم.



ويأتي الإعلان الإيراني بعد ما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في وقت سابق الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، وصفتها بأنها جاءت في أعقاب «العدوان الإيراني».