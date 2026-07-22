الأهلي يوافق على دعم راتب جراديشار لإتمام إعارته.. و3 عروض على طاولة اللاعب

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي وافق على تحمل جزء من راتب المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار خلال فترة إعارته المرتقبة، وذلك في إطار سعي الإدارة لتسهيل انتقال اللاعب والحصول على فرصة أكبر للمشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم الجديد.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "جراديشار يمتلك حاليًا ثلاثة عروض جادة، حيث تلقى اهتمامًا من ناديي سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، إلى جانب عرض خارجي من أحد أندية الدوري المجري".

وتابع: "اللاعب يدرس العروض المُقدّمة إليه بالتنسيق مع وكيله من أجل اختيار الوجهة الأنسب خلال الفترة المقبلة، في ظل ترحيب الأهلي بخروجه على سبيل الإعارة".