المحاولة التاسعة .. إسرائيل تعلن إحباط محاولة اغتيال إيتمار بن غفير

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن إحباط محاولة لاغتيال وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد اعتقال مواطن خطط لتنفيذ عملية الاغتيال.



وقال بن غفير، إن "هذه المرة التاسعة التي تستهدفه فيها المنظمات الإرهابية" وأنه "لن يخاف ويتراجع"، مضيفا "هذه هي المرة التاسعة التي تضعني فيها المنظمات الإرهابية هدفاً لها وتحاول المساس بي".

وعبر الوزير الإسرائيلي المتطرف عن شكره "للشاباك وشرطة إسرائيل واستخبارات مصلحة السجون ووحدة "ماجين"، ولله الذين يحولون دون تمكن الإرهابيين من إيذائي أو إيذاء عائلتي".



وأكد أنه لن يتراجع أمام هذه التهديدات، مؤكدا استمراره في تنفيذ أجندته الأمنية التي تشمل إصلاح السجون، وهدم المباني غير القانونية، وتطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين، وترسيخ السيادة في الحرم القدسي الشريف، وتسليح المواطنين.