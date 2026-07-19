بن غفير: على ترامب فتح أبواب الجحيم على إيران

أفاد وزير الأمن القومي لدولة الإحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفضه القاطع لأي مفاوضات مع الجهات التي تهدد إسرائيل بالسلاح النووي، و ذلك في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

و أوضح بن غفير أنه يأمل أن يقتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الرؤية، ويتخذ إجراءات حازمة في هذا الشأن، داعيا إلى فتح "أبواب الجحيم" على إيران كرد فعل على تهديداتها النووية.

وشدد بن غفير على ضرورة إدراك الولايات المتحدة أن إيران تمثل تهديدا للعالم بأسره، وليس لإسرائيل وحدها، مشيرا إلى أن طهران تشكل خطرا مباشرا على المصالح الأمريكية أيضا.