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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يسجد شكراً لله بعد التتويج بكأس العالم

لامين يامال
لامين يامال
رباب الهواري

حرص النجم الإسباني الشاب لامين يامال على التعبير عن امتنانه لله بطريقة لفتت أنظار الملايين، بعدما سجد على أرضية الملعب عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، معلناً فرحته الكبيرة بالتتويج باللقب العالمي مع منتخب إسبانيا بعد الفوز على الأرجنتين.


ووثقت عدسات المصورين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية تلك اللحظة المؤثرة، حيث ظهر يامال ساجداً ثم رفع يديه بالدعاء وسط أجواء احتفالية كبيرة، في مشهد حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداوله عدد كبير من الجماهير التي أشادت بعفويته وتمسكه بإظهار مشاعر الشكر لله عقب تحقيق أهم إنجاز في مسيرته الكروية حتى الآن.

ويُعد هذا التتويج الأول للاعب الشاب على مستوى كأس العالم، ليضيف إنجازاً تاريخياً جديداً إلى مسيرته، بعدما لعب دوراً بارزاً في مشوار المنتخب الإسباني نحو منصة التتويج، مقدماً مستويات مميزة جعلته أحد أبرز نجوم البطولة
 

وجاءت سجدة لامين يامال مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي استضافه ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في لقطة عكست فرحته الغامرة بالإنجاز، كما عبرت عن اعتزازه بإيمانه وهويته، وهو ما لاقى إشادة واسعة من متابعيه حول العالم.

وكان المنتخب الإسباني قد حسم لقب كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، أحرزه فيران توريس خلال الأشواط الإضافية، ليمنح منتخب بلاده اللقب العالمي الثاني في تاريخه بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى لحظاتها الأخيرة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسجد فيها يامال خلال منافسات البطولة، إذ سبق له أن احتفل بالطريقة نفسها بعد تسجيل أول أهدافه في كأس العالم، وذلك خلال مواجهة المنتخب السعودي في دور المجموعات، ليواصل اللاعب التعبير عن فرحته وامتنانه بهذه اللفتة التي أصبحت من أبرز المشاهد المرتبطة بمشاركته في البطولة، وأثارت إعجاب قطاع واسع من الجماهير داخل الملاعب وخارجها


 

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