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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد شلبي خلال لقائه مع عمرو أديب: تطوير الوجهات المتكاملة يعيد تشكيل مستقبل التطوير العقاري في مصر

احمد شلبى
احمد شلبى
أحمد عبد القوى

تحدث الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، عن التحول الذي يشهده قطاع التطوير العقاري في مصر، مع تزايد الاعتماد على مفهوم تطوير الوجهات المتكاملة، الذي يتجاوز تطوير الوحدات السكنية إلى بناء مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والترفيه والخدمات، بما يوفر تجربة متكاملة تعزز جودة الحياة وترفع القيمة الاستثمارية للمشروعات.
وأوضح أن مفهوم تطوير الوجهات المتكاملة يقوم على تطوير منظومة متكاملة تجعل الخدمات والمرافق والأنشطة جزءًا أصيلًا من تجربة الوجهة، بما يخلق مجتمعات نابضة بالحياة تعمل على مدار العام، ويواكب التحول في احتياجات العملاء وتطور السوق العقاري المصري.
وأكد شلبي أن هذا النهج يمثل جوهر استراتيجية تطوير مصر منذ تأسيسها قبل 12 عامًا، حيث تبنت الشركة نموذجًا يقوم على تطوير وجهات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والضيافة والترفيه والخدمات، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.
وتعكس محفظة الشركة هذا التوجه، إذ تضم حاليًا 6 مشروعات رئيسية موزعة على 4 وجهات استراتيجية في أنحاء الجمهورية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 260 مليار جنيه، وتشمل أكثر من 34 ألف وحدة سكنية وفندقية، فيما اختارت أكثر من 19.5 ألف أسرة الإقامة داخل المجتمعات التي تطورها الشركة.
كما تعكس معدلات التنفيذ نجاح هذه الرؤية على أرض الواقع، إذ بدأت الشركة تسليم أولى وحداتها عام 2019، ونجحت منذ ذلك الحين في تسليم أكثر من 6500 وحدة، مع استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يعزز ثقة العملاء في نموذج الوجهات المتكاملة الذي تتبناه الشركة.
وأضاف شلبي أن هذا المفهوم يمتد أيضًا إلى المشروعات الساحلية، التي أصبحت تعتمد على تطوير مارينا عالمية، إلى جانب مرافق الضيافة والترفيه والخدمات، بما يحولها إلى وجهات متكاملة تعمل على مدار العام، ويسهم في تنشيط سياحة اليخوت، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تمتلكها مصر على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار إلى أن هذا التوجه تجسده مشروعات الشركة الساحلية، وفي مقدمتها أبراج ومارينا المونت جلالة، الذي سجل مبيعات تقارب 39 مليار جنيه خلال خمسة أيام فقط من طرح المرحلة الأولى، بما يعكس ثقة السوق في نموذج الوجهات المتكاملة الذي تتبناه تطوير مصر.
وأكد شلبي أن مستقبل التطوير العقاري لم يعد يرتبط ببناء مشروعات منفصلة، وإنما بتطوير وجهات متكاملة قادرة على توفير تجربة معيشية مستدامة، وجذب السكان والزوار والاستثمارات، بما يعزز تنافسية السوق العقاري المصري، ويدعم مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.
                                                          

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