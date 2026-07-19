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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

كلية الشرطة متخصصين
كلية الشرطة متخصصين
خالد يوسف

تُعد كلية الشرطة المصرية حصنًا منيعًا يخرج أجيالًا من الكوادر الأمنية المؤهلة لحماية أمن الوطن واستقراره، ومع فتح باب التقديم لدفعة المتخصصين العام الدراسي 2026/2027، تتجه أنظار الآلاف من الشباب الطموح نحو هذا الصرح العريق، خاصة أن الالتحاق بكلية الشرطة متخصصين ليس مجرد خطوة مهنية، بل هو اختيار لمسار الشرف والمسؤولية في خدمة المجتمع، مما يستوجب من المتقدمين الاستعداد الكامل لاستيفاء المعايير الدقيقة التي تضعها وزارة الداخلية لضمان انتقاء أفضل العناصر القادرة على حمل الأمانة، حيث يأتي هذا التقديم في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة متسلحة بالعلم والنزاهة، وفق منظومة إلكترونية متطورة تسهل الإجراءات وتضمن الشفافية في كافة مراحل الاختبارات.

شروط التقديم في كلية الشرطة متخصصين 2026

حددت وزارة الداخلية الضوابط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت كالتالي:

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

-حسن السير والسلوك والتمتع بسمعة طيبة.

-ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

-ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب.

-استيفاء شروط الطول والقوام واللياقة الطبية.

-ألا يزيد سن الحاصل على الليسانس أو البكالوريوس على 28 عامًا.

-السماح لحملة الماجستير حتى 30 عامًا.

-السماح لحملة الدكتوراه حتى 35 عامًا.

مواعيد تقديم كلية الشرطة 2026

حددت أكاديمية الشرطة جدولا زمنيا للتقديم وفقًا للمؤهل الدراسي وسنة التخرج، على النحو التالي:

-خريجو الجامعات دفعة 2025: من 13 يوليو 2026 حتى 6 أغسطس 2026.

-طلاب الثانوية العامة والأزهرية دفعة 2026: يبدأ التقديم بعد إعلان النتيجة بـ48 ساعة ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

-حملة المؤهلات الجامعية والشهادات الأجنبية للعام الحالي: من 25 يوليو حتى 10 سبتمبر 2026.

مقر الاختبارات

حددت أكاديمية الشرطة البوابة رقم 5 بمقر الأكاديمية في التجمع الخامس لاستقبال المتقدمين طوال فترة الاختبارات، بداية من الساعة السادسة صباحًا، مع تطبيق نظام البصمة البيومترية للوجه والأصابع للتحقق من هوية المتقدمين خلال جميع مراحل القبول.

خطوات التقديم الإلكتروني

يتم التسجيل بالكامل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يقوم المتقدم بـ:

-تسجيل البيانات الشخصية والتعليمية.

-مراجعة البيانات إلكترونيًا.

-سداد رسوم التقديم عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

-اختيار موعد أداء اختبار القدرات.

-طباعة بطاقة التردد المزودة بالباركود.

-متابعة نتائج جميع الاختبارات إلكترونيًا من خلال الحساب الشخصي.

اختبارات القبول في كلية الشرطة 2026

يخضع المتقدمون لسلسلة من الاختبارات تشمل:

-اختبار القدرات.

-اختبار اللغة الأجنبية.

-اختبار نظم المعلومات.

-اختبار المقاس والقوام.

-الكشف الطبي.

-الكشف النفسي.

-اختبار السمات.

-اختبار المعلومات العامة.

-الاختبار الرياضي.

-الكشف الطبي المتقدم، والذي يتضمن فحوصات دقيقة مثل «رسم المخ، ووظائف الكبد والكلى، والتحاليل الطبية الشاملة».

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة متخصصين 2026

-نموذج طلب الالتحاق.

-أصل المؤهل الدراسي أو بيان درجات معتمد.

-شهادة الميلاد.

-بطاقة الرقم القومي.

-4 صور شخصية حديثة.

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