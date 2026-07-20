فيليب السادس يرفع الكأس.. العائلة الملكية تشارك منتخب إسبانيا فرحة الفوز بالمونديال

شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦ لحظات تاريخية بعدما نجح المنتخب الإسباني في التتويج باللقب العالمي إثر فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون مقابل، في مواجهة قوية حسمها المنتخب الإسباني ليضيف النجمة الثانية إلى سجله في البطولة، وسط أجواء احتفالية مميزة داخل الملعب وبين الجماهير التي حضرت لمساندة المنتخبين.



وحظيت مراسم التتويج باهتمام كبير، بعدما حرص الملك فيليب السادس على التواجد في المدرجات منذ بداية اللقاء لمؤازرة منتخب بلاده في المباراة النهائية. وعقب إطلاق صافرة النهاية، نزل إلى منصة التتويج ليشارك اللاعبين فرحة الإنجاز التاريخي، حيث قام بتسليم الميداليات الذهبية لأفراد المنتخب الإسباني، قبل أن يرفع كأس العالم وسط تصفيق الجماهير والاحتفالات التي عمت أرجاء الملعب.



ولم يكن الملك فيليب السادس وحده حاضرًا في هذه المناسبة التاريخية، إذ رافقته الملكة ليتيزيا، إلى جانب الأميرتين ليونور وصوفيا، اللتين حرصتا على مشاركة اللاعبين والجهاز الفني فرحة التتويج، في مشهد عكس الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإسبانية من أفراد العائلة الملكية.



وامتلأت مدرجات الملعب بعشرات الآلاف من المشجعين الذين صنعوا أجواء استثنائية طوال المباراة، قبل أن تتحول المدرجات إلى ساحة احتفال كبيرة عقب إعلان تتويج المنتخب الإسباني بطلاً للعالم، حيث علت الهتافات والأعلام الإسبانية في مختلف أنحاء الملعب احتفالًا بالإنجاز.



وتبادل لاعبو المنتخب الإسباني الاحتفالات مع الجماهير وأفراد العائلة الملكية، بينما التقطوا الصور التذكارية مع كأس البطولة في ليلة ستظل محفورة في تاريخ كرة القدم الإسبانية. كما حرص الجهاز الفني وأفراد البعثة على الاحتفال بهذا الإنجاز الذي جاء بعد مشوار مميز في البطولة، أكد خلاله المنتخب الإسباني أحقيته باعتلاء منصة التتويج والتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية في تاريخه، وسط فرحة عارمة اجتاحت الجماهير داخل الملعب وخارجه