المهن التمثيلية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل قانون حق الأداء العلني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً أعلنت فيه عن عقد اجتماع تنظيمي داخلي، بحضور أعضاء النقابات الفنية، خُصص لمناقشة الآليات التنفيذية والترتيبات الإجرائية اللازمة لتفعيل قانون حق الأداء العلني.



وأشاد بيان النقابة بالدور التنويري والمهني الذي يضطلع به شركاء النجاح من الجماعة الصحفية والإعلاميين ومصوري القنوات الفضائية، مؤكداً في الوقت ذاته اعتذارها المسبق عن عدم إمكانية استقبالهم لتغطية فعاليات هذا اللقاء، نظراً لخصوصيته التنظيمية التي تقتصر حصرياً على حضور السادة أعضاء النقابات الفنية المعنيين.



وشددت النقابة على التزامها الكامل بإحاطة الرأي العام والمشهد الإعلامي بكافة المستجدات، موضحة أنه سيتم إصدار بيان رسمي وافٍ يتضمن أبرز المقررات والتوصيات، وذلك فور انتهاء أعمال الاجتماع.