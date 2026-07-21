بعد إخماد حريق بحوش مواشي.. مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في أسيوط

لقي شخصان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، عقب الانتهاء من إخماد حريق اندلع داخل حوش للمواشي بقرية بني سميع التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة ماس كهربائي يُرجح أنه ناتج عن إعادة توصيل التيار في وجود مياه الإطفاء.



وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخصين إثر تعرضهما لصعق كهربائي عقب السيطرة على حريق بالقرية.



وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة كل من مصطفى ر. أ. (50 عامًا)، وشروق ب. ع. (17 عامًا)، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي، ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي.



وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحريق اندلع داخل حوش للمواشي، وبعد الانتهاء من أعمال الإطفاء جرت إعادة توصيل التيار الكهربائي، إلا أن وجود المياه المستخدمة في إخماد النيران تسبب في حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى صعق الضحيتين ووفاتهما.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وبيان أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.