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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشيد بإنجاز أبناء المحافظة في المصارعة الشاطئية ببطولة الجمهورية بالإسكندرية

محافظ أسيوط يشيد بإنجاز جديد لأبناء المحافظة في المصارعة الشاطئية بعد حصد 10 مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية بالإسكندرية
محافظ أسيوط يشيد بإنجاز جديد لأبناء المحافظة في المصارعة الشاطئية بعد حصد 10 مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية بالإسكندرية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن أبناء المحافظة يواصلون ترسيخ مكانتهم على الساحة الرياضية وتحقيق إنجازات متميزة في مختلف الألعاب الفردية، مشيدًا بما حققه لاعبو المصارعة الشاطئية من نتائج مشرفة خلال منافسات بطولة الجمهورية التي استضافتها مدينة الإسكندرية، بمشاركة 212 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف محافظات الجمهورية في مراحل تحت 15 و17 و20 سنة والكبار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل الأبطال الرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب واكتشاف الموهوبين، وفي إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

وأوضح المحافظ أن أبطال أسيوط نجحوا في حصد 10 مراكز متقدمة خلال البطولة، حيث أحرز في منافسات مرحلة تحت 17 سنة كل من: عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن (90 كجم) المركز الأول، ومحمد حسن قرني (80 كجم) المركز الثالث، وعمر أشرف صلاح (60 كجم) المركز الرابع، وإياد أحمد محمد (70 كجم) المركز الرابع. وفي مرحلة تحت 20 سنة حقق حسن علي حسن (70 كجم) المركز الثاني، وكريم أحمد عبد النعيم (80 كجم) المركز الثالث، بينما شهدت منافسات مرحلة الكبار تتويج مؤمن محمد محمود (80 كجم) بالمركز الأول، ومحمد عاطف بخيت (80 كجم) بالمركز الثاني، ومحمود أحمد فرغلي (70 كجم) بالمركز الثالث، وطارق حسين محمود (80 كجم) بالمركز الرابع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح منظومة العمل الرياضي بالمحافظة، وما تبذله مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، من جهود متواصلة في اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتأهيلها للمنافسة على أعلى المستويات، بما يعزز من مكانة أسيوط كإحدى المحافظات الواعدة في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات الرياضية.

ووجه محافظ أسيوط التهنئة للاعبين الفائزين وأسرهم والأجهزة الفنية والإدارية والمدربين، مشيدًا بما أظهروه من عزيمة وإصرار وروح تنافسية عالية، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم الأبطال الرياضيين وتوفير البيئة الملائمة لصقل المواهب وتنمية قدراتها، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم أسيوط ومصر في مختلف المحافل الرياضية.

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