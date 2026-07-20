قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال النيران بسفينة شمال عمان بعد تعرضها لمقذوف مجهول
السفارة الأمريكية في البحرين تحذر من ضربات إيرانية على المنامة
بداية بناء الدولة المصرية.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
مصر تستكمل تقييم خطة الرقابة على متبقيات المبيدات وتعزز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي
مهمة أبولو.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقمر
"بريكس": الهند تتصدر كبرى اقتصادات العالم في نمو استثمارات البرمجيات والابتكار
دي لا فوينتي: روح الفريق وراء تتويج إسبانيا.. وسأحسم مستقبلي في الوقت المناسب
نبيل فهمي: القدس عنوان القضية ومحاولات تهويدها لن تغير وضعها
هذا يؤلم كثيراً.. رسالة والد ماك إليستر بعد خسارة كأس العالم أمام إسبانيا
هل يجوز للمرأة رفع الأذان بين النساء؟.. دار الإفتاء توضح الحكم
الذهب يستقر فوق 4 آلاف دولار مع صعود النفط وترقب مسار الفائدة الأمريكية
اشتعال النيران في سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد انطلاق كرنفال "مفيش زيك" لذوي الهمم بمنفلوط

محافظ أسيوط يشهد انطلاق كرنفال "مفيش زيك" لذوي الهمم بدير السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط
محافظ أسيوط يشهد انطلاق كرنفال "مفيش زيك" لذوي الهمم بدير السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، فعاليات انطلاق كرنفال صيف 2026 لذوي الهمم والقدرات الخاصة، الذي تنظمه خدمة الأمير والعلامة بإيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس تحت شعار "مفيش زيك"،  بدير السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، في إطار دعم ورعاية الأشخاص ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث كان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس أسقف مطرانية منفلوط.

جاء ذلك بحضور 
نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط وتوابعها والمهندس ناصر سعيد جورجي منسق عام الإيبارشية وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه، والقمص مكسيموس صالح مشرف الخدمة، والدكتورة راندا كامل مدير المكتب الفني بمديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب لفيف من الآباء والقساوسة وقيادات الخدمة بالكنيسة، وبمشاركة واسعة من الأطفال والشباب من ذوي الهمم وأسرهم.

وتفقد محافظ أسيوط المعارض المقامة على هامش الكرنفال، والتي ضمت منتجات ومشغولات يدوية وأعمالًا فنية وحرفية أبدع في تنفيذها الأشخاص ذوو الهمم، مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة وما تعكسه من مواهب وقدرات إبداعية تستحق الدعم والرعاية، كما شهد جانبًا من الفعاليات التي تنوعت بين الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية، واستهدفت تنمية مهارات المشاركين من مختلف فئات الإعاقة، وهي: الذهنية، والحركية، والصم وضعاف السمع، والمكفوفون، بما يسهم في تعزيز روح التعاون والانتماء وترسيخ قيم المحبة والتسامح.

وخلال الفعاليات، تلقى المحافظ باقة من الورود أهداها له أحد الأطفال من ذوي الهمم في لفتة إنسانية عكست مشاعر الود والتقدير، كما حرص على التفاعل مع الأطفال والشباب المشاركين، والاستماع إلى آرائهم وأسرهم، في أجواء اتسمت بالفرحة والبهجة.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بالأشخاص ذوي الهمم، انطلاقًا من إيمانها بحقهم الكامل في المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهم باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية والبناء. 

كما أشاد بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الكنيسة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية هذه الفئة، وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.

وأضاف المحافظ أن شعار الكرنفال "مفيش زيك" يحمل رسالة إيجابية تؤكد أن لكل إنسان قدراته ومواهبه التي تميزه، وأن الاختلاف يمثل مصدرًا للإبداع والتميز، وهو ما يتطلب من الجميع دعم ذوي الهمم وتهيئة البيئة المناسبة لهم لإبراز إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات.

وأعرب محافظ أسيوط عن خالص تقديره للقائمين على تنظيم الكرنفال، مثمنًا الجهود المبذولة في إعداد هذا الحدث المتميز، والذي يعكس روح التعاون والتكافل المجتمعي ويمنح الأطفال والشباب من ذوي الهمم مساحة للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم في أجواء يسودها الحب والاحترام.

من جانبه، رحب نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف مطرانية منفلوط بمحافظ أسيوط، معربًا عن تقديره لحرصه على مشاركة أبنائه من ذوي الهمم احتفالهم، بما يعكس اهتمام المحافظة المستمر بدعم هذه الفئة وتوفير كل سبل الرعاية لها.

وفي ختام الفعاليات، أهدى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط وتوابعها درع المطرانية للواء محمد علوان محافظ أسيوط تقديراً لجهوده التنموية المبذولة في كافة القطاعات والتى انعكست بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم في كافة ربوع المحافظة كما التقط المحافظ الصور التذكارية مع الأطفال والشباب من ذوي الهمم وأسرهم والقائمين على تنظيم الكرنفال.

 كما استمع إلى عدد من مطالب أولياء الأمور والأشخاص ذوي الإعاقة، موجهاً بسرعة دراسة الطلبات المقدمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتعزيز جودة حياتهم.

أسيوط محافظ أسيوط كرنفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة دير السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس أسقف مطرانية منفلوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

بالصور

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد