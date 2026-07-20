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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
رشا عوني

لكل من يرغب في السفر خارج البلد، لابد من استخراج تصريح عمل وهو وثيقة أساسية ضمن أوراق السفر، ويمكنك الآن استخراج تصريح عمل إليكتروني بخطوات سهلة وبسيطة عبر موقع وزارة الداخلية . 

استخراج تصريح عمل وزارة الداخلية

توفر وزارة الداخلية مكاتب لاستخراج تصاريح العمل بجميع المحافظات، ولا يجوز السفر لأي مواطن دون استخراجه طبقا للمادة رقم 172 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والذي ألزم المصريين راغبي العمل بالخارج الحصول على تصريح العمل كشرط إنهاء إجراءات السفر إلا أن خدمة استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت وفرت الكثير من الوقت والجهد على المواطنين وساهمت في جودة الخدمة المقدمة بشكل كبير.

استخراج تصريح السفر أونلاين 2026.. دليل شامل خطوة بخطوة

استخراج تصريح عمل مستعجل

لمن يحتاج إلى استخراج التصريح أو تجديده بطريقة سريعة، استحدثت الوزارة خدمة "VIP إكسبريس" في المقر الرئيسي وبعض الأقسام، والتي تتيح استلام التصريح في مدة لا تتجاوز 30 إلى 60 دقيقة مقابل رسوم اختيارية محددة
 

أماكن استخراج تصريح العمل 

يُستخرج تصريح العمل للمصريين المسافرين للخارج من مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة، أو من مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية المنتشرة في جميع المحافظات والأقسام. كما يمكن إنجاز الخدمة رقمياً عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية.

استخراج تصريح العمل أونلاين

تم استحداث خدمة مميزة اختيارية للمواطنين، لاستخراج تصريح العمل أونلاين خلال نصف ساعة، وقد تم إتاحة ذات الخدمة على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (moi.gov.eg).

بالخطوات .. طريقة استخراج تصريح عمل أون لاين

كيفية استخراج تصريح عمل أونلاين

في البداية يجب إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة “تسجيل دخول”

وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

ثم اختار خدمة استخراج تصريح العمل وادخل بياناتك بدقة 

قم تحديد طريقة دفع الرسوم، إن وجدت وتحديد ميعاد الاستلام المناسب.

ويمكن من قائمة الخدمات اختيار تجديد تصاريح العمل، واستخراج بدل فاقد، والحصول على مخالصة، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

استخراج تصريح العمل لأول مرة

أصل جواز السفر + صورة كاملة من كافة صفحات الجواز.

عقد عمل مصدق عليه من غرفة التجارة والخارجية بدولة الاعتماد والبعثة المصرية والمكتب العمالي المصري (إن وجد بدولة الاعتماد).

قرار ساري بتجديد الاجازة للعاملين بالحكومة المصرية مصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

عدد (٢) صورة شخصية حديثة (٤×٦).

 فى بعض الأحوال، قد يتم طلب مستندات إضافية وفقاً للحالة.

للإفادة بخصوص تصريح العمل تم عمل تصريح العمل من موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg الخطوات ١- الدخول علي موقع وزارة الداخلية من الرابط https://moi.gov.eg وتسجيل حساب علي الموقع (الموقع يعمل داخل مصر فقط)

كم يستغرق استخراج تصريح العمل

يحصل المواطن على تصريح العمل في المرة الأولى له بعد مرور يوم، أما في حالة التصريح المجدد، فيتم تسليمه في نفس اليوم أو على أقصى تقدير في اليوم التالي.

تجديد تصريح العمل مصر


لتجديد تصريح العمل في مصر، يمكنك إتمام الإجراءات إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، أو من خلال بوابة تصريح العمل، أو التوجه شخصياً إلى الإدارة العامة لتصاريح العمل بمحافظتك.

طريقة تجديد تصريح العمل أونلاين

  • قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول على منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.
  • اختر قسم "تصاريح العمل" من قائمة الخدمات المتاحة.
  • حدد خدمة "تجديد تصريح عمل" وقم بتعبئة البيانات الشخصية بدقة.
  • ارفع صور المستندات المطلوبة (جواز السفر، الإقامة، والتصريح القديم).
  • ادفع الرسوم إلكترونياً وحدد طريقة وموعد الاستلام المناسب.
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رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

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