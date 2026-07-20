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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر 2026

استخراج جواز السفر 2026
استخراج جواز السفر 2026
محمد غالي

يشهد استخراج جواز السفر 2026 اهتماما متزايدا من المواطنين، خاصة الراغبين في السفر إلى الخارج سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة، حيث تواصل وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تقديم خدمات إصدار جوازات السفر من خلال مكاتب الجوازات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية لتيسير الإجراءات واختصار الوقت.

جواز السفر

خطوات استخراج جواز السفر من مكاتب الجوازات

يمكن للمواطن استخراج جواز السفر لأول مرة من خلال التوجه إلى مكتب الجوازات التابع لمحل إقامته، واتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى مكتب الجوازات المختص.
الحصول على نموذج رقم 92 الخاص بطلب استخراج جواز السفر.
استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة.
تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
الاحتفاظ بإيصال السداد لحين استلام جواز السفر في الموعد المحدد.

رسوم استخراج جواز السفر 2026

حددت الإدارة العامة للجوازات رسوم استخراج جواز السفر وفقا لسرعة إنهاء الإجراءات، وجاءت كالتالي:

الجواز المستعجل في نفس اليوم: 1600 جنيه، ويتم تسليمه في يوم التقديم.
الجواز المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه، ويتم تسليمه خلال يومي عمل.
الجواز العادي: 1110 جنيهات، ويتم تسليمه بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

جواز السفر

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتعين على المتقدم إرفاق عدد من المستندات الأساسية عند التقديم، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي سارية لمن بلغ 16 عاما أو أكثر.
شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عاما.
4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
شهادة الموقف من التجنيد أو الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور.
المؤهل الدراسي، وفي حالة عدم إثباته قد يطلب سداد الضمان المالي المقرر.
وثيقة الزواج لإثبات اسم الزوج أو الزوجة إذا لم يكن مثبتا في البيانات الرسمية.

جواز السفر

خطوات التقديم إلكترونيا لاستخراج جواز السفر

أتاحت الإدارة العامة للجوازات إمكانية بدء إجراءات استخراج جواز السفر إلكترونيا من خلال المنصة الرسمية، وذلك عبر الخطوات التالية:

إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية.
تسجيل البيانات الشخصية بدقة.
رفع صورة شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي.
إرفاق شهادة التجنيد بالنسبة للذكور عند الحاجة.
إضافة وثيقة الزواج إذا تطلب الأمر.
سداد الرسوم إلكترونيا وتحديد موعد استلام جواز السفر.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات استخراج وثائق السفر، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لإصدار جوازات السفر.

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