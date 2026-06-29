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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أبشر يتيح إصدار وإلغاء تصاريح سفر أفراد الأسرة إلكترونيًا

أبشر يتيح إصدار وإلغاء تصاريح سفر أفراد الأسرة إلكترونيًا
أبشر يتيح إصدار وإلغاء تصاريح سفر أفراد الأسرة إلكترونيًا
عبد الفتاح تركي

أعلنت منصة «أبشر» تفاصيل خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستفيدين إصدار أو إلغاء تصاريح السفر لأفراد الأسرة بكل سهولة عبر المنصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بما يختصر الوقت والجهد ويتيح تنفيذ الخدمات الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة الخدمات الرقمية التي توفرها منصة «أبشر» بهدف تعزيز التحول الرقمي، وتمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بصورة إلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوفير تجربة أكثر سهولة للمستخدمين.

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منصة أبشر

خدمة إصدار وإلغاء تصاريح السفر عبر منصة أبشر

أوضحت منصة «أبشر» أن خدمة تصاريح السفر تتيح للوالدين إصدار تصريح سفر أو إلغاء تصريح قائم للأبناء غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وذلك بشكل إلكتروني بالكامل من خلال حساب المستفيد على المنصة.

وتوفر الخدمة إمكانية تنفيذ الإجراء المطلوب في أي وقت عبر الحساب الشخصي، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة تصاريح سفر أفراد الأسرة، دون الحاجة إلى إجراءات ورقية أو مراجعات حضورية.

الفئات المستفيدة من خدمة تصاريح السفر

بحسب ما أوضحته منصة «أبشر»، فإن الخدمة مخصصة لإصدار أو إلغاء تصاريح السفر الخاصة بالأبناء غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، حيث يمكن للوالدين تنفيذ الخدمة إلكترونيًا من خلال حسابهما على المنصة.

منصة أبشر

وتسهم هذه الخدمة في تسهيل إجراءات السفر لأفراد الأسرة المشمولين بها، مع إتاحة إمكانية تعديل أو إلغاء التصريح عند الحاجة من خلال الخطوات الإلكترونية المخصصة لذلك.

خطوات إصدار أو إلغاء تصاريح السفر لأفراد الأسرة

حددت منصة «أبشر» الخطوات المطلوبة للاستفادة من الخدمة، والتي تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في منصة «أبشر»، ثم الانتقال إلى قسم «أفراد الأسرة» داخل الحساب، وبعد ذلك اختيار خدمة «تصاريح السفر لأفراد الأسرة».

وفي الخطوة الآتية، يمكن للمستخدم تنفيذ الإجراء المطلوب، سواء إصدار تصريح سفر جديد أو إلغاء تصريح سفر قائم، وذلك بصورة إلكترونية مباشرة عبر المنصة.

مزايا خدمة تصاريح السفر الإلكترونية

تتيح خدمة إصدار وإلغاء تصاريح السفر عبر منصة «أبشر» إنجاز الإجراءات إلكترونيًا بسهولة، بما يساعد المستفيدين على إدارة تصاريح سفر أفراد الأسرة من خلال حساب واحد، مع تنفيذ الخدمة دون الحاجة إلى زيارة مقرات تقديم الخدمات.

كما تعكس هذه الخدمة استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ويوفر وسائل رقمية تتيح إنجاز الخدمات الحكومية بصورة أكثر سرعة ومرونة.

منصة أبشر - وزارة الداخلية

كيفية الاستفادة من الخدمة

يمكن للراغبين في استخدام خدمة إصدار أو إلغاء تصاريح السفر تسجيل الدخول إلى حسابهم في منصة «أبشر»، ثم الانتقال إلى الخدمات المخصصة لأفراد الأسرة واختيار خدمة «تصاريح السفر لأفراد الأسرة»، قبل تنفيذ الإجراء المطلوب سواء بإصدار تصريح جديد أو إلغاء تصريح سبق إصداره.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات الرقمية التي توفرها منصة «أبشر» لتطوير تجربة المستخدم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

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