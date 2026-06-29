الديهي بعد سقوط مروحية بالسعودية: مصر تتضامن مع المملكة في الحادث الأليم

تقدم الإعلامي نشأت الديهي، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو، والذي أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها.



وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة، معربًا عن تضامن مصر الكامل مع السعودية في هذا الحادث الأليم، ومؤكدًا وقوف الدولة المصرية إلى جانب المملكة في مصابها.



وأوضح أن الحادث وقع في منطقة رأس تنورة شرق المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن جميع ركاب الطائرة المروحية لقوا مصرعهم إثر سقوطها.



وأضاف أن السلطات السعودية لم تعلن حتى الآن تفاصيل أو أسباب الحادث، موضحًا أنه لم يتبين بعد ما إذا كان السقوط ناتجًا عن عطل فني أو عن عمل تخريبي، مؤكدًا أن التحقيقات وحدها ستكشف ملابسات الواقعة.

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قيادةً وشعبًا تتقدم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة للمملكة العربية السعودية، داعيًا أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يحفظ المملكة من كل سوء.